Đeo tai nghe cả ngày nhưng vẫn nghe được thế giới xung quanh

Nghe mọi lúc không nhất thiết phải tách khỏi mọi người

Một ngày làm việc linh hoạt có nhiều đoạn âm thanh chồng lên nhau: podcast khi đi bộ, nhạc nền lúc xử lý email, cuộc gọi vào buổi trưa và vài phút nghỉ giữa hai công việc. Người dùng muốn giữ nội dung cá nhân bên mình nhưng vẫn nghe đồng nghiệp gọi tên, chuông cửa hoặc tiếng xe khi bước ra đường.

Tai nghe open-ear xuất hiện đúng ở khoảng giao này. Loa đặt gần ống tai nhưng không bịt kín đường âm thanh tự nhiên, nên tiếng môi trường vẫn đi vào tai. Trải nghiệm không tạo cảm giác tách biệt mạnh như in-ear kín; đổi lại, người dùng bớt phải tháo tai nghe mỗi khi cần giao tiếp ngắn.

Open-ear biến âm thanh thành một lớp bổ sung

Cách dùng này có thể gọi là chủ động pha trộn âm thanh cá nhân với đời sống xung quanh. Một bản nhạc hoặc podcast nằm trên nền tiếng văn phòng, tiếng bước chân và giao thông, thay vì thay thế toàn bộ môi trường. Giá trị lớn nhất không phải nghe “nhiều hơn”, mà là chuyển giữa tập trung và tương tác với ít thao tác hơn.

Sự thoáng tai không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối. Âm lượng lớn vẫn có thể che tiếng cảnh báo, còn sự chú ý của người nghe vẫn bị nội dung chiếm giữ. Khi đi bộ hoặc ở khu vực giao thông, mức âm vừa phải và quan sát trực tiếp vẫn quan trọng hơn thiết kế tai nghe.

Người đeo AeroClip 2 vẫn hướng sự chú ý về dòng xe bên cạnh, đúng với cách open-ear giữ âm thanh cá nhân song song cùng môi trường. Ảnh: Anker Việt Nam.

Clip-on để trống vùng sau tai

Thiết kế clip-on kẹp vào vành tai thay vì chèn trong ống tai hoặc dùng móc lớn vòng qua phía sau. Trên AeroClip 2, cầu nối GoldenFit hình chữ C liên kết khoang loa với khoang pin, còn hai khối được uốn theo đường nét vành tai để phân bổ trọng lượng.

Anker cho biết thiết kế được phát triển từ hơn 2.000 dữ liệu quét tai và mỗi bên nặng 6,2 g. Đây là căn cứ thiết kế, không phải cam kết vừa mọi cấu trúc tai. Người dùng vẫn cần kiểm tra lực kẹp, vị trí loa và cảm giác sau một khoảng đeo liên tục, nhất là khi có kính hoặc tóc che quanh tai.

AeroClip 2 nằm gọn trên vành tai khi người dùng vận động, minh họa kiểu clip-on để trống vùng sau tai và giữ độ thoáng. Ảnh: Anker Việt Nam.

Một ngày nhiều ngữ cảnh cần hơn kiểu đeo thoáng

Pin tối đa tám giờ cho một lần sạc giúp AeroClip 2 bao phủ phần lớn ngày làm việc, trong khi hộp sạc nâng tổng thời gian lên 32 giờ theo công bố của hãng. Sạc nhanh 10 phút cho tối đa bốn giờ nghe tạo một khoảng dự phòng khi người dùng quên sạc từ tối hôm trước.

Multipoint giữ kết nối với hai thiết bị để chuyển từ laptop sang điện thoại thuận tiện hơn. Nút bấm vật lý giảm khả năng chạm nhầm khi điều khiển. Với khoảng nghỉ ngắn, White Noise có thể phát trực tiếp từ tai nghe và Nap Mode hỗ trợ một phiên thư giãn; đây là tiện ích âm thanh, không phải phương pháp điều trị giấc ngủ hoặc căng thẳng.

Ở góc nhìn rộng hơn, nhóm tai nghe Soundcore cho thấy kiểu đeo đang trở thành một tiêu chí lựa chọn ngang với pin hay codec. Người cần cô lập tiếng ồn có thể ưu tiên in-ear kín; người muốn nghe nội dung nhưng vẫn tương tác với không gian có lý do tìm đến open-ear.

Người dùng nhắm mắt nghỉ ngắn khi vẫn đeo AeroClip 2, phù hợp với vai trò White Noise và Nap Mode trong nhịp thư giãn giữa ngày. Ảnh: Anker Việt Nam.

Sự hiện diện là lợi thế, cũng là giới hạn

Trong quán đông hoặc trên xe, âm thanh môi trường vẫn đi vào tai nên open-ear không tạo độ tĩnh như ANC. Người dùng có thể bị cuốn vào việc tăng âm lượng để bù tiếng nền, làm giảm chính lợi thế nhận biết xung quanh. Chọn đúng môi trường và mức âm vì thế quan trọng hơn cố dùng một kiểu tai nghe cho mọi nơi.

AeroClip 2 phù hợp với nhịp đi bộ, làm việc, gọi điện và nghỉ ngắn trong cùng ngày. Mẫu tai nghe minh họa một thay đổi đáng chú ý: âm thanh cá nhân không còn luôn đồng nghĩa với đóng cửa thế giới bên ngoài. Người dùng có thể giữ một lớp nội dung riêng, đồng thời vẫn “có mặt” trong không gian thật.

Một phép thử hữu ích là quan sát số lần bạn phải tháo tai nghe trong một ngày. Nếu phần lớn lần tháo chỉ để nghe một câu hỏi ngắn hoặc nhận biết thông báo, open-ear có thể giảm ma sát sử dụng. Nếu mục tiêu chính là làm việc sâu trong tiếng ồn kéo dài, khả năng cách âm lại quan trọng hơn sự hiện diện liên tục.