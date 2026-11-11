'Đèo sạt lở, đường vào làng bị chia cắt', hàng trăm hộ dân thấp thỏm ứng phó mưa lũ

Tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, chính quyền các cấp đã khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các địa phương ứng trực 24/24.

Quảng Ngãi: Hàng trăm nhà ngập sâu, 140 hộ dân sơ tán

Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm hộ dân tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông chia cắt. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán 140 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 11/11, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, mưa lớn liên tục khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dâng nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến việc đi lại. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn.

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, cho biết mưa lũ ảnh hưởng đến khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Địa phương đã tổ chức sơ tán người dân theo hình thức xen ghép, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản, trâu bò đến những khu vực cao ráo để hạn chế thiệt hại.

Mưa lũ gây ngập nhiều khu dân cư ở xã Bình Chương, ảnh hưởng khoảng 170 hộ.

Ông Nguyễn Mại (thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương) cho biết chiều 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. Nhờ bộ đội hỗ trợ di dời tài sản từ trước, gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc.

Tại xã Phước Giang, nước lũ khiến 460 hộ ở 5 thôn bị ngập từ 0,5 - 1,5m. Trong đó, thôn Bình Lâm có 130 hộ, Kim Thành và Đông Trúc Lâm mỗi thôn 100 hộ, Long Bàng 90 hộ và Sơn Hòa 40 hộ.

Ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang - cho biết địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao tài sản tránh ngập lụt.

Tại xã Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ. Tuyến đường từ chợ Hom đến cầu Bà Dầu và đường chính thôn Đông Yên bị chia cắt. Một số đoạn đường ở thôn Long Vĩnh cũng bị ngập.

Chính quyền đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học, bố trí lực lượng cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

Tại xã Nghĩa Hành, nhiều khu vực ngập từ 0,3 - 0,5m. Các tuyến giao thông ven sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Phước Giang cũng bị ngập cục bộ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 9/11, mưa to đến rất to xuất hiện trên diện rộng. Lượng mưa tại Sơn Long lên đến 737mm, Trà Thanh 693mm, Trà Hiệp 622mm, Ba Điền 576mm và Măng Bút 571mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh, đồng thời gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi.

Đáng lo ngại, tại thôn Mường Hoong, xã Ngọc Linh, nhiều vết nứt xuất hiện trên triền đồi, đe dọa 96 hộ với 336 nhân khẩu sinh sống phía dưới. Xã Ba Vì cũng ghi nhận nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao.Đến 6h ngày 11/11, các địa phương đã sơ tán 140 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, xã Ngọc Linh có 113 hộ, Ba Xa 12 hộ, Tây Trà 11 hộ, Sơn Tây Thượng 3 hộ và Kon Plông 1 hộ.

Lực lượng chức năng xã Ngọc Linh hỗ trợ đưa trẻ em khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Mưa lũ còn gây sạt lở trên 12 tuyến đường miền núi. Tuyến Đăk Xô - Kon Plinh (xã Kon Plông) bị tắc giao thông; tuyến Ba Tơ - Ba Tô hư hỏng nhiều vị trí. Một số tuyến đường tại Ba Xa, Ngọc Linh, Xốp, Sơn Hạ và Sơn Tây Thượng cũng bị ảnh hưởng.

Toàn tỉnh ghi nhận 15 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó 13 nhà tại xã Long Phụng bị ảnh hưởng do dông lốc. Hai nhà khác tại Kon Plông và Ngọc Linh bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Hai điểm trường bị sạt lở, gồm điểm trường mầm non thôn Đăk Bối (xã Ngọc Linh) và Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh. Ngoài ra, 5 đập dâng tại xã Minh Long bị bồi lấp khu vực đầu mối.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm báo cáo, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người. Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến hết ngày 11/11, tỉnh yêu cầu các địa phương trực ban 24/24 giờ, rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét; kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm hoặc đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết.

Tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra địa chất khu vực thôn Mường Hoong và tuyến Ngọc Nang - Tu Răng (xã Ngọc Linh), đề xuất phương án di dời dân cư, bảo đảm an toàn.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn, cấm lưu thông đèo Nha Sam sau sạt lở

Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai, mưa vẫn tiếp tục diễn ra từ chiều tối 10/11 đến trưa ngày 11/11. Tại các địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh, lượng mưa đo được phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan chức năng đã phát cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Do mưa lớn liên tục, sáng nay trên QL1D tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, nước đất đá từ trên cao tràn dội xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và giữ an toàn trên tuyến.

Sạt lở trên QL1D tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu. Ảnh:HP

Trong khi đó, ở phường Quy Nhơn Đông, các khu vực tràn ngập nước từ 0,5 đến 1m, chính quyền đã giăng dây, cắm biển và bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng chốt chặn đầu đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông.

Trong khi đó, tại đèo Nha Sam, tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 13km dẫn vào làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết, trước tình hình trên, chính quyền xã đã trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường, thông báo tạm thời cấm người dân và phương tiện lưu thông qua tuyến này. Toàn bộ 178 hộ dân ở làng Canh Tiến chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm đã chủ động chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm để ứng phó nếu giao thông bị chia cắt, cô lập.

Chính quyền xã Canh Vinh chốt chặn tuyến đường đi vào làng Canh Tiến sau khi đèo Nha Sam sạt lở vào chiều 10/11. Ảnh:DH

Trong khi đó, công tác sơ tán dân đã khẩn trương triển khai từ tới 8/11. Theo đó, tại phường Quy Nhơn , 30 hộ dân với khoảng 122 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm ở Núi Một và 5 hộ với 14 nhân khẩu trong vùng nguy cơ cao sạt lở ở núi Bà Hỏa đã được sơ tán.

Tại xã Đề Gi,di dời 33 hộ dân với 111 nhân khẩu dưới chân núi Gành thuộc 2 thôn Đức Phổ và Cát Khánh đến nơi an toàn.

Nước trên sông Hà Thanh đang lên nhanh.

Cùng ngày, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak vận hành xả nước điều tiết qua tràn hồ An Khê. Mục đích là bảo đảm an toàn công trình, đồng thời hạn chế gia tăng lũ cho vùng hạ du sông Ba. Người dân sống ven sông được khuyến cáo theo dõi sát thông tin cảnh báo, không đi lại, sản xuất ở khu vực nguy hiểm.