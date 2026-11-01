Đèo Sài Hồ dễ ùn tắc khi xảy ra va chạm, Lạng Sơn khẩn trương tìm giải pháp

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, trên QL1 xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết, 44 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 16 vụ, 10 người chết và 28 người bị thương.

Mặc dù TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng mỗi khi xảy ra va chạm, tai nạn hoặc phương tiện gặp sự cố, nhiều đoạn trên QL1, đặc biệt là đèo Sài Hồ (Km32 - Km45), thường xảy ra ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, ATGT.

Đặc biệt, khu vực này cũng thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT do địa hình đường độc đạo, mật độ phương tiện đông, cùng tình trạng lái xe chủ quan, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát.

Bên cạnh đó, tuyến đường chỉ có hai chiều lưu thông, mỗi chiều một làn xe cơ giới; làn dành cho xe thô sơ nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Ngoài ra, dọc hai bên đoạn đường trên có nhiều hàng quán, cửa hàng sửa chữa, rửa xe...

Mỗi khi xảy ra va chạm, tai nạn, giao thông thường ùn tắc cả hai chiều, gây khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Ngay cả khi tiếp cận được, việc phân luồng cũng gặp trở ngại do không có điểm tránh, vị trí điều tiết phương tiện. Vì vậy, nhiều vụ việc chỉ được giải quyết khi hiện trường được xử lý xong.

Trước thực trạng trên, bên cạnh việc thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, Phòng CSGT đã tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành và UBND các xã liên quan khảo sát, khắc phục 1 điểm hay xảy ra TNGT, 4 điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT và 11 điểm bất cập về tổ chức giao thông.

Đặc biệt, kiến nghị đóng lại các hộ lan, rà soát, đóng lại các điểm đấu nối ra quốc lộ không đúng quy định, không bảo đảm ATGT; nghiên cứu xây dựng các đoạn đường gom dân sinh dọc hai bên QL1.

Trước kiến nghị trên, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn và UBND các xã liên quan đang khẩn trương khảo sát, xây dựng phương án xử lý nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc, bảo đảm ATGT.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào khai thác, giúp phá thế độc đạo của đèo Sài Hồ trên QL1.