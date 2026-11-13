Đèo Prenn thêm điểm nhấn nghệ thuật hướng đến Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đường tranh bích họa 3D đang được triển khai thực hiện trên tuyến đường đèo Prenn

Ghi nhận trực tiếp tại vị trí thực hiện công trình, hiện nay các họa sĩ đang tập trung triển khai việc phác thảo, tạo hình và thể hiện các nội dung tranh trên một bờ ta luy có chiều dài khoảng 100m với khoảng 600m2.

Công trình có chiều dài khoảng 100m với khoảng 600m2

Từng mảng màu, hình ảnh về cảnh sắc thiên nhiên, công trình kiến trúc và những nét văn hóa đặc trưng của các tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập đang dần được hình thành, tạo nên diện mạo mới lạ cho không gian cảnh quan nơi cửa ngõ phía Nam Đà Lạt.

Đường tranh khắc họa sống động về hình ảnh đất và người Lâm Đồng

Toàn bộ công trình đòi hỏi sự đầu tư về ý tưởng, kỹ thuật thể hiện cũng như tính liên kết giữa các chủ đề, nhằm bảo đảm tổng thể bức bích họa vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa truyền tải được thông điệp về sự hội tụ, kết nối các giá trị văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Lâm Đồng mới.

Ông Lương Đình Phong, Giám đốc Công ty TNHH Vẽ Tranh Tường Đà Lạt, đơn vị nhận thực hiện dự án cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện công việc được khoảng 1 tuần nay, nếu thời tiết thuận lợi thì toàn bộ công trình có thể hoàn thành vào cuối tháng này”.

Công việc đang được gấp rút triển khai để kịp tiến độ

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết: "Công trình sau khi được hoàn thành, không chỉ góp phần làm mới diện mạo cảnh quan tuyến đèo Prenn mà còn tạo thêm không gian trải nghiệm thị giác cho người dân và du khách khi đi qua cửa ngõ phía Nam Đà Lạt.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng năng động, giàu tiềm năng và bản sắc trong dịp Festival Hoa Đà Lạt năm nay".

Được biết, đây là dự án được chính quyền địa phương vận động xã hội hóa 100%

Bên cạnh đó, vừa qua UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đã tổ chức lễ phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan, trồng cây phân tán và trồng hoa tại khu vực đèo Prenn.

Hàng ngàn chậu hoa được trồng dọc theo đèo Prenn

Theo kế hoạch, địa phương triển khai trồng 100 cây mai anh đào trưởng thành và khoảng 23.000 chậu hoa các loại dọc tuyến đèo. Đến nay, việc trồng mai anh đào đã hoàn thành, các hạng mục trồng hoa đang tiếp tục được triển khai.

Việc không gian hoa được triển khai ngay cửa ngõ ra vào đã góp phần tạo thêm ấn tượng từ du khách đối với Đà Lạt

“Các hạng mục chỉnh trang không chỉ hướng đến tạo cảnh quan phục vụ Festival Hoa mà còn được định hướng duy trì, chăm sóc lâu dài sau Festival, từng bước hình thành không gian xanh, đẹp, giàu bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến du lịch”, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt thông tin thêm.