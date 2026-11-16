Video: Đèo Prenn rực rỡ sắc màu trước Festival Hoa Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận trong ngày 16-11, các họa sĩ đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối của bức tranh 3D cao 5m, dài hơn 120m. Nội dung tranh này được xây dựng từ những hình ảnh danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và nét văn hóa đặc trưng của ba vùng đất phía Tây Lâm Đồng, Đà Lạt và vùng biển phía Đông Lâm Đồng.

Nội dung tranh được xây dựng từ những hình ảnh của 3 khu vực ở Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Còn tại khu vực cầu Datanla (trên đèo Prenn), hai bên thành cầu tổng chiều dài 130m được trang trí khoảng 200 chậu hoa Phong lữ thảo. Tương tự, cầu Prenn và các hạng mục dọc đèo cũng được trang trí khoảng 23.000 cây hoa các loại.

Theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, việc triển khai chỉnh trang, nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn về hoa và nghệ thuật tại tuyến đèo Prenn - cửa ngõ vào khu vực Đà Lạt. Công tác này bảo đảm đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế, quy hoạch cảnh quan, đặc điểm địa hình và yêu cầu quản lý tuyến đèo Prenn.

Các hạng mục chỉnh trang cảnh quan phục vụ Festival Hoa sẽ được duy trì, chăm sóc lâu dài sau Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. Các hạng mục này sẽ từng bước hình thành không gian xanh, đẹp, giàu bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến du lịch Đà Lạt.

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại đèo Prenn:

Tranh 3D dần hoàn thiện trên đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các hoạ sĩ đang hoàn thiện những mét tranh cuối cùng dọc bờ taluy dương của đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tái hiện khung cảnh hồ Xuân Hương trên bờ taluy dương đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoa Phong lữ thảo trang trí trên cầu Datanla. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoa trồng được chăm sóc trước và sau Festival Hoa Đà Lạt 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dọc hai bên tuyến đường đèo Prenn hoa được trồng với nhiều loại khác nhau. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trên đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bức tranh 3D khổ lớn cũng vừa hoàn thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN