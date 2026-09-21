Đèo Prenn liên tiếp sạt lở, Lâm Đồng yêu cầu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

8 lần sạt lở tại một đoạn taluy trong 4 tháng

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tại một số điểm trên tuyến đường đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng), đất đá từ taluy dương đã sạt trượt xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Vị trí sạt lở nằm trên đoạn tuyến có taluy dương cao, địa hình dốc. Đất xen lẫn đá mồ côi tại mái taluy có dấu hiệu mất ổn định, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Đèo Prenn bị sạt lở.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 16h ngày 19/9, tại Km225+250 xảy ra sạt đất và đá rơi từ taluy dương xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm trực tiếp đối với người, phương tiện qua lại.

Ngay sau khi xảy ra sạt trượt, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với phường Xuân Hương – Đà Lạt và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra sạt lở. Từ tháng 6/2026 đến nay, đoạn mái taluy dương Km224+900 – Km225+250 đã xảy ra 8 lần sạt lở, trong đó gần nhất là ngày 12/9 và 19/9.

Qua khảo sát, mái taluy đào tại khu vực có chiều cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m. Địa chất tại đây là đất xen lẫn đá mồ côi và đã có dấu hiệu mất ổn định tổng thể, thường xảy ra sạt trượt khi trời mưa.

Sau khi sạt lở, các đơn vị khẩn trương khắc phục.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tình trạng sạt lở tại khu vực đèo Prenn xuất hiện trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo ông Tuấn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới khiến trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 20/9/2026. Mưa kéo dài đã làm gia tăng tình trạng sạt trượt đất, đá tại nhiều vị trí trên tuyến đường đèo Prenn.

Các đơn vị thi công tranh thủ làm đêm để khắc phục sự cố.

"Qua theo dõi và khảo sát hiện trạng, khu vực Km224+900 – Km225+250 có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đá rơi khi trời mưa. Đây là vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông", ông Tuấn thông tin.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngay sau các vụ sạt trượt, ngành chức năng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước mắt.

Sạt lở cơ bản đã được khắc phục.

Trong đó, lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông, bố trí người trực và hót dọn đất đá để duy trì việc lưu thông trên tuyến.

Đề xuất công bố tình huống khẩn cấp

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Sở Xây dựng nhận định vị trí đã xảy ra sạt lở cũng như nhiều điểm khác trên tuyến đèo Prenn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đá rơi, gây mất an toàn giao thông.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, để chủ động ứng phó, ngăn chặn hậu quả và bảo đảm giao thông, cần triển khai ngay các giải pháp xử lý mang tính cấp bách.

Thi công khắc phục sạt lở Đèo Prenn.

"Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh và đề nghị xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để có cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục tình trạng sạt lở tại khu vực", ông Tuấn cho hay.

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Hồ Văn Mười - đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án khắc phục.

Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất thực hiện công trình khẩn cấp nhằm gia cố mái taluy dương tại phạm vi bị sạt trượt. Phương án dự kiến gồm bạt hạ mái taluy, sau đó gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép gia cường cáp thép kết hợp lưới địa kỹ thuật gốc polime, được định vị bằng các đinh neo thép. Các đinh neo dự kiến có chiều dài khoảng 6m, bố trí với mật độ ô 2x2m.

Các phương tiện lưu thông trên Đèo Prenn.

Nguồn vốn thực hiện dự kiến được sử dụng từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai năm 2025 đã bố trí cho Sở Xây dựng nhưng còn dư chưa sử dụng hết, cùng nguồn vốn điều hòa chuyển từ một số công trình khác.

Theo Sở Xây dựng, việc xử lý sớm khu vực taluy bị sạt lở là cần thiết nhằm ổn định công trình, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên đèo Prenn.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho hay, với tình hình thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay và trong thời gian tới, vị trí bị sạt lở đất, đá và tại nhiều vị trí khác trên tuyến đường đèo Prenn có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đá rơi gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Do đó, cần công bố tình huống khẩn cấp để tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để kịp thời ngăn chặn hậu quả và đảm bảo giao thông trước mắt.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, các vị trí này thường xuyên bị sạt lở đất kèm theo đá tảng khi trời mưa, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Để sớm khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để thực hiện các biện pháp xử lý.

Dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai khảo sát, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố sạt trượt trên các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.