Đeo móc chìa khóa quá nặng có thể làm hỏng ổ khóa xe ô tô

Móc chìa khóa là một cách thể hiện cá tính, khi người dùng có thể gắn nhiều vật dụng hoặc nhân vật yêu thích lên cùng một vòng chìa khóa xe. Tuy nhiên, việc đeo quá nhiều món đồ lên móc chìa khóa khiến tổng trọng lượng tăng lên đáng kể và kéo xuống ổ khóa xe liên tục.

Đeo móc chìa khóa quá nặng có thể làm tăng áp lực lên ổ khóa xe, gây hư hỏng và tốn kém sửa chữa. ﻿Ảnh: SlashGear

Áp lực từ móc chìa khóa nặng gây ra sự căng thẳng cho ổ khóa, làm mòn và hỏng hóc sớm hơn dự kiến. Khi ổ khóa bị hao mòn, xe có thể không khởi động được dù đã vặn chìa, gây ra nhiều phiền toái cho chủ xe.

May mắn là việc thay thế công tắc ổ khóa không quá tốn kém, chi phí dao động từ 50 đến vài trăm USD tùy loại xe và linh kiện. Người có kinh nghiệm sửa chữa có thể tự thay công tắc ổ khóa, nhưng cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tuân thủ hướng dẫn kỹ lưỡng để tránh sai sót.

Ngoài trọng lượng móc chìa khóa, các vấn đề với chìa khóa xe còn có thể phát sinh từ chìa khóa vật lý hoặc khóa điện tử. Sự phổ biến của khóa điện tử khiến nhiều người gặp phải các lỗi liên quan đến pin, kết nối hoặc phần mềm điều khiển.

Pin của khóa điện tử thường hết nhanh và cần được thay thế dễ dàng tại các cửa hàng phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, khóa còn có thể gặp trục trặc do các tiếp điểm bên trong bị bẩn hoặc mòn, mạch điện bị hư hại do va đập hoặc ẩm ướt, hoặc mất lập trình kết nối với xe.

Nguyên nhân hư hỏng mạch điện bên trong khóa thường do bị rơi hoặc tiếp xúc với độ ẩm khiến linh kiện bị ăn mòn. Các tiếp điểm pin cũng có thể bị lỏng do điểm hàn kim loại xuống cấp. Khi khóa mất lập trình, người dùng chỉ cần thực hiện kết nối lại với xe theo hướng dẫn kỹ thuật.