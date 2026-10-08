Đèo Mộc Châu chính thức thông tuyến

Ngày 8/10, theo thông báo của Liên danh nhà thầu thi công Km163-281 Quốc lộ 6, đoạn qua phường Mộc Châu, việc cấm đường theo giờ tại đoạn Km199+800-Km199+950 và Km200+700-Km201+000 sẽ kết thúc sau ngày 7/10/2026. Từ ngày 8/10, các phương tiện được lưu thông bình thường qua khu vực.

Đây là hai vị trí thuộc Dự án xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Trong thời gian thi công, phương án cấm đường theo giờ được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tạo điều kiện để nhà thầu xử lý nền đường, mái taluy và các hạng mục liên quan.

Chính thức thông tuyến từ ngày 8/10, chấm dứt tình trạng cấm đường theo giờ tại khu vực này.

Theo văn bản số 0610/TB-CTQL6 ngày 6/10/2026, đến nay các hạng mục đào nền, bạt mái taluy dương tại hai vị trí cơ bản hoàn thiện và nhà thầu đã thu dọn máy móc, thiết bị tại những vị trí không còn cần thiết cho thi công.

Đồng thời, bố trí biển báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo, rào chắn và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông tại phạm vi còn thi công... tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông bình thường qua khu vực.

Bên cạnh đó, trong thời gian tiếp tục hoàn thiện công trình, các phương tiện qua khu vực cần chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động giảm tốc độ, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua công trường.

Đến ngày 7/10, đơn vị thi công đã chính thức bỏ lệnh "cấm đường".

Việc Quốc lộ 6 qua đèo Mộc Châu thông tuyến được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận tải và du khách, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến huyết mạch kết nối Sơn La với các tỉnh Tây Bắc.