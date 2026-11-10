Đeo kính áp tròng thường xuyên, đừng bỏ qua 7 mẹo chăm sóc mắt này

Dưới đây là 7 mẹo chăm sóc mắt khi đeo kính áp tròng mà bạn nên lưu ý.

Sử dụng thuốc nhỏ mắt chuyên dụng

Khi đeo kính áp tròng, một số người có thể gặp tình trạng khô, cộm hoặc mỏi mắt, đặc biệt khi làm việc lâu trước màn hình máy tính hay ở trong môi trường điều hòa. Lúc này, thuốc nhỏ mắt tương thích với kính áp tròng có thể giúp bổ sung độ ẩm và cải thiện cảm giác khó chịu.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt thông thường khi đang đeo lens. Người dùng cần chọn sản phẩm được ghi rõ có thể sử dụng cùng kính áp tròng, ưu tiên loại phù hợp với tình trạng mắt và hướng dẫn của chuyên gia nhãn khoa. Nếu mắt thường xuyên khô hoặc đỏ, việc chỉ dùng thuốc nhỏ mắt để khắc phục triệu chứng có thể chưa đủ.

Thuốc nhỏ mắt giúp bổ sung độ ẩm và cải thiện cảm giác khó chịu

Tẩy trang kỹ lưỡng sau mỗi ngày

Trang điểm mắt thường đi kèm với thói quen đeo kính áp tròng. Phấn mắt, mascara hay eyeliner nếu không được làm sạch đúng cách có thể rơi vào mắt, bám trên bề mặt lens và gây kích ứng.

Sau một ngày hoạt động, bạn nên tẩy trang nhẹ nhàng vùng mắt bằng sản phẩm phù hợp, tránh chà xát mạnh hoặc để dung dịch tẩy trang lọt vào mắt. Có thể sử dụng tăm bông để làm sạch những vùng nhỏ quanh đường viền mi, nhưng cần thao tác cẩn thận.

Một lưu ý quan trọng là nên tháo kính áp tròng trước khi tẩy trang, trừ khi hướng dẫn sử dụng của sản phẩm có quy định khác. Đồng thời, hãy rửa tay sạch trước khi chạm vào lens để hạn chế đưa bụi bẩn và vi khuẩn vào mắt.

Không đeo kính áp tròng quá lâu

Đeo lens liên tục trong nhiều giờ có thể khiến mắt bị khô, khó chịu và làm tăng nguy cơ tổn thương bề mặt giác mạc. Thời gian sử dụng an toàn không giống nhau ở mọi loại kính, bởi còn phụ thuộc vào chất liệu, thiết kế, tình trạng mắt và khuyến nghị của nhà sản xuất.

Vì vậy, thay vì áp dụng cứng nhắc một mốc thời gian cho tất cả sản phẩm, bạn nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng của loại lens đang đeo và chỉ sử dụng trong khoảng thời gian được chuyên gia nhãn khoa khuyến nghị. Khi mắt có dấu hiệu khô, cộm hoặc mỏi, hãy tháo kính để mắt được nghỉ ngơi.

Đặc biệt, không nên ngủ khi vẫn đang đeo kính áp tròng, trừ trường hợp được bác sĩ chỉ định cụ thể. Ngủ với lens làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và loét giác mạc, kể cả với một số loại được quảng cáo có khả năng đeo qua đêm.

Vệ sinh kính áp tròng đúng cách

Kính áp tròng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt mắt nên cần được vệ sinh và bảo quản cẩn thận. Với loại lens tái sử dụng, bạn cần dùng dung dịch chuyên dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để làm sạch và khử khuẩn sau mỗi lần tháo kính.

Tuyệt đối không dùng nước máy, nước muối tự pha hoặc nước bọt để rửa lens. Những nguồn nước này có thể chứa vi sinh vật gây nhiễm trùng mắt. Dung dịch ngâm kính cũng cần được thay mới theo hướng dẫn, không đổ thêm dung dịch mới vào phần dung dịch cũ.

Hộp đựng kính nên được vệ sinh, làm khô và thay định kỳ. Nếu lens bị rơi xuống sàn hoặc tiếp xúc với bề mặt không sạch, không nên vội vàng đeo lại khi chưa được xử lý đúng cách.

Bạn nên lưu ý vệ sinh kính áp tròng đúng cách

Đeo kính che chắn khi ra ngoài

Khói bụi, gió và các tác nhân từ môi trường có thể khiến mắt khó chịu hơn khi đang đeo kính áp tròng. Vì vậy, bạn nên sử dụng kính râm hoặc kính bảo vệ khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt ở những nơi nhiều bụi hoặc gió mạnh.

Biện pháp này giúp hạn chế bụi bẩn tiếp xúc với mắt, đồng thời giảm tác động của ánh nắng. Tuy nhiên, kính râm không thay thế được việc vệ sinh lens đúng cách. Nếu mắt bị kích ứng sau khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nên tháo kính áp tròng và kiểm tra tình trạng mắt.

Bổ sung thực phẩm có lợi cho mắt

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần duy trì sức khỏe đôi mắt. Bạn có thể bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, khoai lang, sữa và một số loại thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Bên cạnh đó, rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn cung cấp lutein và zeaxanthin – những dưỡng chất có vai trò trong việc bảo vệ võng mạc. Các loại cá giàu omega-3 cũng là lựa chọn tốt trong chế độ ăn cân bằng.

Dù vậy, thực phẩm không thể thay thế việc chăm sóc và vệ sinh kính áp tròng đúng cách. Người dùng cũng không nên tự ý bổ sung dầu cá hay các loại thực phẩm chức năng với kỳ vọng cải thiện thị lực nếu chưa có nhu cầu hoặc tư vấn phù hợp.

Khám mắt định kỳ

Ngay cả khi không có biểu hiện bất thường, người thường xuyên đeo kính áp tròng vẫn nên kiểm tra mắt định kỳ. Việc thăm khám giúp đánh giá tình trạng giác mạc, độ phù hợp của lens và phát hiện sớm những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.

Thời gian tái khám nên theo lịch hẹn của chuyên gia nhãn khoa, thay vì áp dụng một mốc cố định cho tất cả mọi người. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau mắt, đỏ mắt kéo dài, chảy nước mắt nhiều, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ, hãy tháo lens và đi khám sớm, không tự ý tiếp tục sử dụng.