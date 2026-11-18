Nam bệnh nhân có tiền sử cận thị, loạn thị đều ở mức trên 5 độ, thường xuyên làm việc với máy tính và sử dụng kính áp tròng hằng ngày. Sau khoảng một năm, người bệnh xuất hiện tình trạng viêm mắt nghiêm trọng. Dù đã ngừng đeo kính áp tròng, tình trạng viêm vẫn kéo dài, thị lực suy giảm, mắt trái còn 6/10, mắt phải 5/10.

Trao đổi với phóng viên vể ca bệnh này, ThS.BS Phí Thùy Linh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Mắt, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, việc sử dụng kính áp tròng kéo dài, không bảo đảm vệ sinh có thể là yếu tố dẫn đến tổn thương giác mạc.

Theo bác sĩ, một trong những nguyên nhân thường gặp là kính không được vệ sinh đúng cách, sử dụng dung dịch ngâm kính không bảo đảm chất lượng hoặc không tuân thủ quy trình bảo quản. Những yếu tố này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng xâm nhập, gây nhiễm trùng mắt, viêm loét giác mạc.

Đeo kính áp tròng mỗi ngày, nam thanh niên đối mặt nguy cơ hỏng giác mạc. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, một số trường hợp có thể nhiễm amip từ nguồn nước hoặc dụng cụ vệ sinh không bảo đảm. Đây là tác nhân nguy hiểm, có khả năng gây viêm loét sâu, áp xe, hoại tử giác mạc. Khi tổn thương tiến triển nặng, người bệnh có thể mất thị lực, thậm chí phải ghép giác mạc.

Bên cạnh nguy cơ nhiễm trùng, việc đeo kính áp tròng liên tục trong nhiều giờ cũng khiến giác mạc giảm khả năng tiếp xúc với oxy, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và dinh dưỡng. Tình trạng này có thể gây khô mắt, viêm giác mạc dạng sợi, làm giảm chất lượng thị lực.

Ngừng đeo kính vẫn có thể không cứu được giác mạc

Bác sĩ Linh cũng chia sẻ: "Không ít người cho rằng chỉ cần ngừng sử dụng kính áp tròng khi mắt có biểu hiện bất thường là tình trạng viêm sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, điều này không đúng trong mọi trường hợp".

Nếu tổn thương đã chuyển sang viêm loét giác mạc hoặc nhiễm trùng, quá trình viêm vẫn có thể tiếp diễn ngay cả khi người bệnh không còn đeo kính. Đặc biệt, những trường hợp xuất hiện sẹo giác mạc hoặc hoại tử có nguy cơ để lại tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Khi giác mạc bị sẹo đục hoặc tổn thương nặng không còn khả năng phục hồi, người bệnh có thể phải phẫu thuật ghép giác mạc để cải thiện thị lực. Ảnh: Diễm Ly

Bác sĩ cũng lưu ý những người thường xuyên làm việc với máy tính cần quan tâm đến tình trạng khô mắt. Khi tập trung nhìn màn hình trong thời gian dài, tần suất chớp mắt có thể giảm, khiến bề mặt nhãn cầu dễ bị khô và kích ứng. Người dùng nên nghỉ mắt theo quy tắc 20-20-20: cứ 20 phút làm việc, nhìn một vật cách khoảng 6 m (20 feet) trong 20 giây.

Có thể sử dụng nước mắt nhân tạo theo hướng dẫn của bác sĩ để hỗ trợ duy trì độ ẩm cho mắt. Tuy nhiên, việc đeo kính lọc ánh sáng xanh không thể thay thế các biện pháp nghỉ ngơi và chăm sóc mắt đúng cách.

Tuyệt đối không rửa kính áp tròng bằng nước máy

Một sai lầm nguy hiểm trong quá trình sử dụng kính áp tròng là rửa kính hoặc hộp đựng kính bằng nước máy. Theo bác sĩ Linh, nguồn nước này có thể chứa vi sinh vật, trong đó có amip. Nếu xâm nhập vào mắt, chúng có thể gây viêm giác mạc do amip, một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, khó điều trị và có nguy cơ dẫn đến hoại tử giác mạc.

Ngoài ra, việc không vệ sinh hộp đựng, dụng cụ đặt kính hoặc tái sử dụng dung dịch ngâm kính không đúng quy định cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm và ký sinh trùng.

Để hạn chế biến chứng, bác sĩ khuyến cáo người dùng lựa chọn kính áp tròng có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận; ưu tiên mua tại cơ sở uy tín. Trước khi sử dụng, cần được bác sĩ chuyên khoa mắt tư vấn, kiểm tra và lựa chọn loại kính phù hợp với tình trạng giác mạc.

Người đeo kính phải tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, khử khuẩn kính và dụng cụ bảo quản; sử dụng dung dịch chuyên dụng, tuyệt đối không dùng nước máy để rửa kính. Không nên tự ý kéo dài thời gian sử dụng hoặc đeo kính liên tục vượt quá khuyến cáo. Ảnh: Diễm Ly

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đỏ mắt, đau nhức, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ, người bệnh cần tháo kính áp tròng ngay, ngừng sử dụng và đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc tiếp tục đeo kính khi mắt đang có dấu hiệu viêm nhiễm.