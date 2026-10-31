Đeo kính áp tròng: 5 điều không nên xem nhẹ để bảo vệ thị giác

Dung dịch ngâm kính áp tròng

Sau một ngày sử dụng, kính áp tròng có thể tích tụ cặn bẩn và chất lắng đọng từ nước mắt. Vì vậy, với các loại lens dùng nhiều lần, dung dịch ngâm chuyên dụng đóng vai trò quan trọng trong quy trình làm sạch và khử trùng.

Người dùng nên lựa chọn dung dịch phù hợp với loại kính đang sử dụng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về cách vệ sinh và thời gian ngâm. Không nên dùng nước máy, nước đóng chai hoặc nước muối sinh lý thông thường để thay thế dung dịch bảo quản lens, bởi những loại nước này không có đầy đủ chức năng khử trùng cần thiết.

Một lưu ý quan trọng là không đổ thêm dung dịch mới vào phần dung dịch cũ còn trong hộp. Sau khi lấy lens ra, hãy đổ bỏ dung dịch đã sử dụng và vệ sinh hộp theo hướng dẫn. Việc duy trì đúng quy trình sẽ giúp hạn chế cặn bẩn tích tụ và giảm nguy cơ đưa vi sinh vật lên bề mặt kính.

Nước nhỏ mắt chuyên dụng

Sau nhiều giờ làm việc trước màn hình máy tính, di chuyển ngoài đường hoặc ở trong môi trường điều hòa, người đeo kính áp tròng có thể cảm thấy mắt khô, khó chịu. Lúc này, nước nhỏ mắt được ghi rõ là tương thích với kính áp tròng có thể hỗ trợ bổ sung độ ẩm và cải thiện cảm giác cộm khô.

Tuy nhiên, không phải loại thuốc nhỏ mắt nào cũng dùng được khi đang đeo lens. Người dùng nên kiểm tra hướng dẫn trên nhãn sản phẩm, lựa chọn loại phù hợp và sử dụng theo liều lượng khuyến nghị. Không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt điều trị hoặc các sản phẩm không được chỉ định cho người đeo kính áp tròng.

Đặc biệt, nếu mắt đỏ, đau, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ hoặc liên tục chảy nước mắt, không nên chỉ nhỏ mắt để tiếp tục đeo kính. Hãy tháo lens nếu có thể thực hiện an toàn và đi khám chuyên khoa mắt sớm, bởi đây có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn tình trạng khô mắt thông thường.

Bạn cần vệ sinh và bảo quản kính áp tròng đúng cách

Có thể tham khảo máy rửa kính áp tròng

Các thiết bị rửa kính áp tròng tự động, trong đó có máy sử dụng sóng âm, được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ làm sạch và giảm thao tác bằng tay. Tuy nhiên, sự tiện lợi của thiết bị không đồng nghĩa với việc có thể thay thế hoàn toàn quy trình vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất kính và dung dịch ngâm.

Nếu lựa chọn máy rửa lens, người dùng cần kiểm tra thiết bị có tương thích với loại kính đang đeo hay không, đồng thời tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không nên mặc định rằng mọi máy đều có thể khử trùng hoàn toàn hoặc loại bỏ mọi nguy cơ nhiễm khuẩn.

Với các loại kính áp tròng dùng dung dịch vệ sinh thông thường, việc rửa tay sạch, thao tác đúng cách và sử dụng dung dịch chuyên dụng vẫn là những bước nền tảng. Một thiết bị hỗ trợ chỉ thực sự hữu ích khi được dùng đúng mục đích, thay vì tạo cảm giác an toàn giả khiến người dùng lơ là vệ sinh.

Đừng xem nhẹ hộp đựng

Hộp đựng là nơi kính áp tròng được bảo quản trực tiếp giữa các lần sử dụng, vì vậy cần được vệ sinh và thay mới định kỳ. Sau khi lấy lens ra, hãy đổ bỏ dung dịch cũ, làm sạch hộp theo hướng dẫn, để hộp khô tự nhiên và tránh để ở nơi ẩm bẩn.

Nên thay hộp đựng thường xuyên theo khuyến nghị của chuyên gia hoặc nhà sản xuất; mốc ba tháng thường được sử dụng như một hướng dẫn phổ biến, nhưng cần ưu tiên chỉ dẫn cụ thể đi kèm sản phẩm. Nếu hộp bị nứt, bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng, nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Nhíp gắp lens, nếu có, cũng cần được giữ sạch và sử dụng đúng cách. Dù phụ kiện được quảng cáo có lớp phủ kháng khuẩn hay làm từ vật liệu đặc biệt, người dùng vẫn không nên bỏ qua việc vệ sinh.

Lens dùng một ngày có thể là lựa chọn đáng cân nhắc

Với người thường xuyên di chuyển, ít có thời gian vệ sinh và bảo quản kính, lens dùng một ngày mang lại sự tiện lợi đáng kể. Sau mỗi lần sử dụng, người dùng tháo bỏ kính thay vì phải làm sạch và lưu trữ để dùng lại. Điều này giúp giảm số bước chăm sóc, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng nếu thao tác không vệ sinh.

Dù chọn lens dùng một ngày hay loại có thể tái sử dụng, người đeo vẫn cần rửa tay trước khi chạm vào kính, tuân thủ thời gian đeo được khuyến nghị và không ngủ khi đang đeo lens, trừ khi sản phẩm được chuyên gia chỉ định rõ là phù hợp.