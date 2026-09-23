Đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 sạt lở, các phương tiện tạm thời không lưu thông
Chiều 23/9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài.
Theo ông Nhuần, điểm sạt lở xảy ra tại Km50+1 Quốc lộ 28, thuộc đoạn đèo Gia Bắc. Đây cũng là vị trí các đơn vị đang thi công khắc phục điểm sạt lở cũ theo lệnh khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.
"Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị chức năng địa phương phối hợp canh gác, đặt biển cảnh báo 2 đầu đoạn sạt lở để các phương tiện quay đầu di chuyển qua các tuyến đường khác nhằm bảo đảm an toàn", ông Nhuần cho biết.
UBND xã Sơn Điền đã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, tiếp tục đề xuất tạm cấm các phương tiện qua lại đèo Gia Bắc nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Đèo Gia Bắc là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, nhưng thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão. Từ mùa mưa năm 2025, nhiều vị trí trên tuyến bị sạt lở, hư hỏng và tỉnh Lâm Đồng đang triển khai khắc phục theo lệnh khẩn cấp.
Tới ngày 19/5, Sở Xây dựng tỉnh ra thông báo các phương tiện sẽ tạm thời không được lưu thông qua đoạn Km43+500 - Km54+000 trên Quốc lộ 28 đến khi có thông báo mới để thực hiện công trình khắc phục thiên tai khẩn cấp.
Tuy nhiên, do mưa kéo dài, nền đất tiếp tục bão hòa nước, gây nhiều khó khăn cho việc thi công, xử lý các điểm sạt lở trên tuyến.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/deo-gia-bac-tren-quoc-lo-28-sat-lo-cac-phuong-tien-tam-thoi-khong-luu-thong-466218.html