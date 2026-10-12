Đèo Đại Ninh xuất hiện vết nứt, sụt lún, khẩn trương gia cố nền đường

Ngày 12/10, tại khu vực đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng), công nhân cùng máy móc được huy động khẩn trương xử lý các điểm nứt, sụt lún mặt đường, gia cố nền móng. Các đơn vị liên quan đồng thời rà soát nguy cơ sạt trượt, đề xuất giải pháp xử lý lâu dài nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Huy động máy móc xử lý các điểm nứt, sụt lún

Ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 12/10, tại đoạn Km46+140 đến Km46+180 trên Quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang khẩn trương triển khai các hạng mục khắc phục hư hỏng mặt đường.

Tại hiện trường, các đơn vị thi công tiến hành đào bóc lớp bê tông nhựa (BTN), xử lý những vị trí sụt lún, lu lèn lại nền móng đường kết hợp mở rộng nền đường về phía taluy dương khoảng 4m đảm bảo ổn định công trình.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục các vết nứt dọc tại mép đường nhựa (tiếp giáp ta luy âm gia cố) và trên mặt đường tại vị trí Km46+140 đến Km46+180.

Theo ghi nhận, tại khu vực này xuất hiện các vết nứt dọc ở mép mặt đường nhựa, vị trí tiếp giáp với phần taluy âm đã được gia cố, cùng các vết nứt trên mặt đường. Những dấu hiệu hư hỏng đang được các đơn vị liên quan kiểm tra, triển khai biện pháp khắc phục.

Đây là khu vực có địa hình đèo dốc, điều kiện thi công phức tạp. Việc xử lý các điểm nứt, sụt lún đòi hỏi phải kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nền móng và kết cấu mặt đường để lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cực đoan và mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua khu vực đèo Đại Ninh, đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá, sụt lún mái taluy.

Máy móc, thiết bị xử lý điểm sụt lún.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng sạt trượt là do mưa lớn liên tục khiến nền đất bão hòa nước, suy giảm liên kết tự nhiên, kết hợp với địa hình đèo dốc hiểm trở và cấu trúc địa chất phức tạp.

Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ mất ổn định mái taluy, ảnh hưởng đến nền đường và kết cấu công trình giao thông, nhất là tại những vị trí có địa hình phức tạp, chịu tác động trực tiếp của nước mưa.

Trước diễn biến trên, việc kiểm tra, xử lý các điểm hư hỏng được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, từng bước ổn định nền đường và bảo đảm điều kiện lưu thông cho các phương tiện.

Đơn vị thi công lu lèn lại nền đường.

Chủ động ứng phó, nghiên cứu giải pháp xử lý lâu dài

Đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó thiên tai, tập trung bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục hậu quả.

Trong đó, công tác phân luồng giao thông được chú trọng. Ban phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thiết lập các chốt kiểm soát, bổ sung biển báo hướng dẫn và tổ chức phân luồng phương tiện từ xa tại những khu vực cần thiết.

Các đơn vị đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại ở điểm sạt trượt tại tuyến đường Quốc lộ 28B.

Cùng với đó, các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy xúc, xe ben và các thiết bị cần thiết để hót dọn đất đá sạt trượt, khẩn trương khắc phục những vị trí đủ điều kiện an toàn, từng bước khôi phục điều kiện lưu thông trên tuyến.

Đối với vị trí Km46+140 đến Km46+180, công tác đào bóc lớp bê tông nhựa, xử lý nền móng, lu lèn và chỉnh tuyến đang được triển khai. Trong quá trình thi công, việc theo dõi diễn biến các vết nứt, tình trạng nền đường và mái taluy có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, hạn chế nguy cơ tái diễn hư hỏng.

Về lâu dài, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho hay, các cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất để nghiên cứu, triển khai các giải pháp xử lý kiên cố, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các phương án được xem xét gồm xây dựng tường chắn bê tông cốt thép (BTCT), gia cố bằng lưới thép bọc đá, cải tạo hệ thống thoát nước ngầm, đào bạt và cắt giảm đỉnh taluy nhằm giảm tải trọng tác động lên mái dốc.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B.

Việc lựa chọn giải pháp cụ thể sẽ gắn với kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng địa chất và mức độ ổn định tại từng vị trí. Đây là cơ sở để xử lý các điểm sạt trượt một cách căn cơ, hạn chế nguy cơ hư hỏng tái diễn khi thời tiết bất lợi.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, sụt lún tại các khu vực đèo dốc, việc kết hợp khắc phục trước mắt với rà soát, gia cố lâu dài được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ kết cấu công trình, nâng cao khả năng chống chịu của tuyến đường và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên Quốc lộ 28B.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B được Bộ Xây dựng phê duyệt với tổng chiều dài khoảng 68km, tổng vốn đầu tư 1.435 tỷ đồng. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, dự kiến hoàn thành thi công trong năm 2025 và hoàn thiện, bàn giao trong năm 2026. Ban Quản lý dự án Đường bộ Miền Trung (trước đây là Ban QLDA5) được giao làm đại diện chủ đầu tư.