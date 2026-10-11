Đèo Đại Ninh ở Lâm Đồng sụt lún gần nửa mặt đường

Trưa 11/10, ông Mai Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Mặt đường tại Km46+140 – Km46+180 trên quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng.

Vết sụt lún khoảng 10 m.

Vị trí hư hỏng nằm ở đầu dốc, đoạn đường cong theo hướng Đà Lạt – Phan Thiết, giữa cầu cạn số 3 và cầu cạn số 4. Điểm sụt lún kéo dài khoảng 10m, vết nứt ăn sâu vào tim đường, ảnh hưởng gần một nửa mặt đường.

Để phòng ngừa tai nạn, đơn vị quản lý tuyến đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí vật dụng phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào khu vực hư hỏng.

Trước đó, ngày 7/10, mưa lớn kéo dài khiến mái taluy dương tại Km45+656 – Km45+753 xảy ra sạt trượt. Cùng thời điểm, mặt đường tại Km46+140 – Km46+180 xuất hiện vết nứt ở vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lề đường. Tình trạng sụt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Lực lượng chức năng đặt cảnh báo tại vị trí Km46+140 - Km46+180 trên quốc lộ 28B.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị tư vấn thiết kế đã lên kế hoạch khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Trước tình hình trên, các đơn vị liên quan cần tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, triển khai biện pháp cảnh báo và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua đèo Đại Ninh.