Đèo Cả thưởng 1 tỷ đồng, khích lệ thi đua đưa cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột về đích sớm

Tăng nguồn lực, kiểm soát chặt chất lượng

Kích hoạt các công trường chạy đua về đích, từ ngày 26 - 28/10/2026, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cùng đoàn công tác kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án của Đèo Cả thực hiện ở khu vực miền Trung.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ gói thầu XL01 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Lần thứ hai có mặt tại gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chỉ trong vòng hơn 1 tháng, người đứng đầu Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu Ban điều hành bám sát từng phân đoạn, tập trung hoàn thành các phần việc còn lại, chủ động phối hợp với Chủ đầu tư, tư vấn xử lý các vướng mắc. Mọi giải pháp rút ngắn tiến độ phải có căn cứ kỹ thuật, tuân thủ quy trình và đáp ứng điều kiện nghiệm thu, bàn giao.

"Mục tiêu về đích phải đi cùng chất lượng và an toàn. Tuyệt đối không vì sức ép tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu kỹ thuật", ông Hoàng nhấn mạnh.

Gói thầu dài 11km, giá trị hợp đồng khoảng 2.810 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), sản lượng thực hiện đã đạt khoảng 2.070 tỷ đồng. So với lần kiểm tra trước, nhiều mũi thi công đã có chuyển biến tích cực, nhất là các hạng mục đường và cầu.

Theo Ban điều hành, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và bàn giao mặt bằng kéo dài hơn một năm rưỡi. Đường tiếp cận hai cửa hầm Phượng Hoàng được bàn giao không đồng bộ, quá trình đào hầm gặp mạch nước ngầm lưu lượng lớn, phải điều chỉnh biện pháp và tốc độ thi công để bảo đảm an toàn.

Trên công trường gói XL01 dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Tập đoàn Đèo Cả đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, dồn lực thi công về đích sớm.

Theo hợp đồng, gói thầu dự kiến hoàn thành tháng 6/2027. Mặc dù vậy, Ban điều hành dự án đang phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2026, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2027.

Thực hiện mục tiêu này, Đèo Cả đã bổ sung nhân sự, thiết bị, ván khuôn hầm, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", riêng hầm Phượng Hoàng duy trì thi công 24/24 giờ.

Nhằm động viên lực lượng thi công trên công trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã phát động thi đua về đích, công bố mức thưởng 1 tỷ đồng gắn với mục tiêu hoàn thành của từng đơn vị.

Gói thầu dù lớn hay nhỏ cũng phải làm đến nơi đến chốn

Tại cầu Sông Bồ thuộc gói thầu XL2, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tiến độ đang chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban điều hành, điều kiện địa chất thực tế sai khác lớn so với hồ sơ khảo sát, thiết kế ban đầu đã ảnh hưởng đến thi công và làm phát sinh chi phí. Sự phối hợp giữa các bên liên quan ở giai đoạn đầu chưa nhịp nhàng, khiến việc xử lý các vướng mắc chưa kịp thời.

Cầu Sông Bồ thuộc gói thầu XL2, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngay từ tháng 1/2026, ban điều hành thuộc Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản đề nghị khoan khảo sát bổ sung sau khi nhận diện nguy cơ gặp hang karst tại nhiều vị trí móng cầu. Song, phải đến tháng 4/2026, khi khoan cọc xuất hiện hiện tượng thất thoát dung dịch bentonite lớn và phát hiện hang dưới mũi cọc, chủ đầu tư và các bên mới thống nhất khoan kiểm tra bổ sung.

Kết quả cho thấy hang karst xuất hiện tại cả 59/59 cọc được kiểm tra với cấu trúc và chiều sâu khác nhau. Tổng cộng ghi nhận 104 hang, nhiều hơn 99 hang so với hồ sơ thiết kế ban đầu. Có vị trí gặp 11 tầng hang, một số hang sâu tới 20m dẫn đến phải bổ sung giải pháp xử lý và điều chỉnh kết cấu móng làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Xử lý vướng mắc trên, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu ban điều hành phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là hồ sơ thiết kế, thống nhất phương án xử lý để tránh tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ.

"Gói thầu dù lớn hay nhỏ, khi đã nhận thì phải làm đến nơi đến chốn. Khó khăn khách quan phải được làm rõ, những hạn chế trong tổ chức của mình cũng phải khắc phục ngay. Mục tiêu là hoàn thành, bàn giao phần việc đã nhận trong tháng 2/2027", ông Hồ Minh Hoàng giao nhiệm vụ.

Tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, Đèo Cả đang hoàn thiện hầm Tuy An giai đoạn 2 (ống hầm trái), dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026. Xác định thời gian thực hiện không còn nhiều, ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu chỉ huy gói thầu điều động, tăng cường thêm nhân lực, thiết bị, tập trung hoàn thiện đường dẫn và quảng trường trước hai cửa hầm, không được chậm trễ.

Tại gói thầu XL8 - hoàn thiện hầm Cù Mông giai đoạn 2, khởi công tháng 8/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, nhà thầu đã triển khai 3/5 mũi thi công, theo kế hoạch công tác bê tông vỏ hầm và bê tông mặt đường sẽ được hoàn thành trong tháng 6/2027.

Bảo đảm kế hoạch về đích, Ban điều hành Tập đoàn Đèo Cả được yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực đáp ứng từng mốc tiến độ, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên khối vận hành tham gia hỗ trợ thi công, phù hợp với chuyên môn và lịch làm việc.

Tập đoàn Đèo Cả ký kết hợp tác với các đơn vị tư vấn: Hoàng Long, A2Z, Đại Phong.

Tăng cường hợp tác, xây dựng một hệ thống tư vấn có năng lực

Qua kiểm tra thực tế, người đứng đầu Tập đoàn Đèo Cả đặt ra vấn đề cần nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế và sự phối hợp giữa các chủ thể nhằm nhận diện sớm rủi ro, hạn chế phát sinh trong thi công.

Đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án PPP và tham gia mô hình tổng thầu EPC, Đèo Cả đã thành lập Ban Tư vấn điều phối hợp tác, ký kết hợp tác với ba đơn vị tư vấn gồm: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long, Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z và Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đại Phong nhằm tăng cường liên kết chuyên môn, rà soát chéo và kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, các đơn vị tư vấn không thể hoạt động riêng lẻ theo từng phần việc mà cần hình thành cơ chế phối hợp có tính hệ thống, trong đó sản phẩm tư vấn được xem xét trên nhiều phương diện, từ giải pháp kỹ thuật, điều kiện thi công đến khối lượng, chi phí và rủi ro có thể phát sinh, việc phân công công việc phải gắn với trách nhiệm cụ thể.

"Quan điểm xuyên suốt là 'tính đúng, tính đủ' và xem xét đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả đầu tư. Rà soát chéo nhằm phát hiện sớm những điểm chưa hợp lý, hạn chế sai sót và những điều chỉnh không cần thiết trong quá trình triển khai dự án", ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng việc ký kết không chỉ xác lập quan hệ hợp tác mà còn là "giao kèo trách nhiệm" giữa Tập đoàn và các đơn vị tư vấn. Đèo Cả sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện để các đơn vị phát huy năng lực. Ngược lại, mỗi đơn vị phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm đối với phần việc được giao.

Đánh giá về yêu cầu phát triển lực lượng tư vấn, PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Phó chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, quy mô dự án ngày càng lớn, công nghệ và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao đòi hỏi các đơn vị tư vấn phải nâng chuẩn chuyên môn, hoạt động chuyên nghiệp hơn. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong định hướng phát triển mô hình tổng thầu, khối tư vấn giữ vai trò quan trọng từ nghiên cứu, thiết kế, đề xuất giải pháp kỹ thuật đến kiểm soát chất lượng từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Việc xây dựng một hệ thống tư vấn có năng lực chuyên môn vững, cơ chế phối hợp hiệu quả và trách nhiệm rõ ràng sẽ tạo nền tảng để Đèo Cả nâng cao chất lượng chuẩn bị, kiểm soát chi phí và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.