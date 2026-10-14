Đèo Cả (HHV) thu về gần 3.000 tỷ đồng, dồn lực cho loạt đại dự án hạ tầng

Doanh thu tiến sát 3.000 tỷ đồng, quy mô tài sản vượt mốc 41.000 tỷ đồng

Tại sự kiện Analyst Meeting 2026, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) đã cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng. Phó Tổng Giám đốc thường trực Khương Văn Cương cho biết tổng doanh thu hợp nhất trong kỳ của doanh nghiệp đạt 2.978 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận mức 564 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính riêng hoạt động của công ty mẹ, mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.567 tỷ đồng và 253 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng mạnh mẽ 26% và 46%. Sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh đã giúp quy mô tổng tài sản của công ty phình to lên mức 41.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6 năm 2026. Dựa trên đà tăng trưởng này, ban lãnh đạo tự tin hướng đến mục tiêu khép lại năm tài chính 2026 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế chạm mốc 766 tỷ đồng.

Đi sâu vào cơ cấu doanh thu, hoạt động thu phí vẫn đóng vai trò là trụ cột tài chính khi đóng góp tới 62% tổng doanh thu hợp nhất, tương đương 1.835 tỷ đồng. Lực đẩy chính đến từ việc lưu lượng phương tiện lưu thông gia tăng ổn định sau khi mạng lưới cao tốc Bắc - Nam phía Đông được kết nối đồng bộ. Đáng chú ý, dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngay từ khi đưa vào khai thác đã ghi nhận lưu lượng vượt xa phương án tài chính ban đầu, giúp doanh thu thu phí tại trạm này tăng trưởng gần 20%.

Sẵn sàng nguồn lực thi công và đón dòng vốn ngân sách hỗ trợ

Mảng thi công xây lắp cũng chứng tỏ được năng lực khi đóng góp 30% vào cơ cấu tổng doanh thu, mang về 893 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng xây lắp mà công ty đang đảm nhận đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Khối lượng công việc chưa thực hiện còn lại khoảng 3.800 tỷ đồng. Ban lãnh đạo dự kiến trong quý 4 sẽ tiếp tục thực hiện thêm gần 1.000 tỷ đồng khối lượng công việc để đảm bảo tiến độ cam kết. Phần doanh thu còn lại khoảng 8%, tương đương gần 200 tỷ đồng, đến từ hoạt động quản lý vận hành và các mảng phụ trợ khác.

Một trong những yếu tố trọng yếu sẽ tác động tích cực đến bức tranh tài chính của công ty trong thời gian tới là khoản vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 6.860 tỷ đồng cho hai dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và hầm đường bộ qua Đèo Cả. Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, riêng dự án hầm đường bộ Đèo Cả sẽ được hỗ trợ 2.280 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn này sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể dư nợ vay và chi phí lãi vay, từ đó gia tăng dòng tiền thặng dư và mở ra cơ hội chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài các dự án đang triển khai, công ty cũng đang được giao làm nhà đầu tư đề xuất cho 9 dự án hợp tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư khổng lồ hơn 230.000 tỷ đồng. Nổi bật nhất là dự án tuyến cao tốc Đà Nẵng - Chu Lai với quy mô 28.620 tỷ đồng dự kiến khởi công vào tháng 3 năm 2027, trong đó phần vốn do nhà đầu tư tham gia lên tới 15.000 tỷ đồng. Bên cạnh lĩnh vực đường bộ truyền thống, đại diện doanh nghiệp tiết lộ đang tích cực chuẩn bị nhân sự, công nghệ và thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng tham gia vào siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai.