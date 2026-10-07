Đèo Cả đề xuất nghiên cứu mở rộng hơn 400km cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất đầu tư mở rộng 415km cao tốc Mai Sơn - Cam Lộ

Theo Tập đoàn Đèo Cả, trên tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Xây dựng tổ chức, đơn vị đã hoàn thành nghiên cứu bổ sung phạm vi và các phương án đầu tư khả thi để mở rộng theo quy mô quy hoạch đoạn cao tốc Mai Sơn - Cam Lộ.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 trong phạm vi nghiên cứu mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Đoạn tuyến được nghiên cứu có tổng chiều dài 415km, không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã được đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 1.

Qua tính toán sơ bộ, Tập đoàn Đèo Cả cho rằng phương án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, qua đó có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư.

Đồng thời, dự án có thể huy động năng lực tổ chức, kinh nghiệm và công nghệ của khu vực tư nhân trong quá trình chuẩn bị, đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Theo đề xuất, việc mở rộng dự án cũng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan. Phạm vi nghiên cứu không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trên cơ sở phân tích, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao doanh nghiệp này lập đề xuất thực hiện đầu tư mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP.

"Trường hợp được chấp thuận, Tập đoàn Đèo Cả cam kết bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận", văn bản của Tập đoàn Đèo Cả nêu rõ.

Kỳ vọng tăng tính hấp dẫn của phương án tài chính

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 29/9/2026, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban QLDA 2 - đơn vị được giao nghiên cứu lập chủ trương đầu tư mở rộng dự án - cho biết 15 dự án thành phần đã hoàn thành đầu tư công trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với tổng chiều dài 966km, sẽ được ghép thành 2 dự án thành phần lớn theo khu vực địa lý để thực hiện đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Dự án thành phần 1 là đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, thuộc khu vực phía Bắc, có tổng chiều dài 415km. Tuyến này không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài 50km đang trong giai đoạn khai thác, thu phí theo hợp đồng BOT.

Dự án có tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án thành phần 2 là đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, thuộc khu vực phía Nam, có chiều dài 551km, không bao gồm các đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang trong giai đoạn khai thác, thu phí theo hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư dự án là 78.224 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 15 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Theo phương án được đưa ra tại hội nghị, việc phân chia các dự án thành phần quy mô lớn khi mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam hướng đến hai lợi ích lớn.

Thứ nhất, việc đầu tư mở rộng lên 6 làn xe được thực hiện đồng bộ, hạn chế rủi ro khi chia thành quá nhiều dự án thành phần với nhiều nhà đầu tư tham gia, trong khi khả năng huy động nguồn lực và năng lực tổ chức triển khai có thể khác nhau.

Việc này cũng nhằm bảo đảm thống nhất một đầu mối khi xử lý các vướng mắc hoặc làm việc với các địa phương có tuyến đi qua, qua đó tối ưu thời gian, hiệu quả giải quyết công việc và tạo đà đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Thứ hai, phương án kết hợp đan xen các dự án có lưu lượng phương tiện cao với những đoạn có lưu lượng chưa cao. Theo đó, doanh thu từ đoạn tuyến phía trước sẽ bù cho doanh thu đoạn tuyến phía sau.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp phương án tài chính có sức hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng.