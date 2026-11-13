Đèo Cả báo lãi 602 tỷ đồng sau 9 tháng, lãi vay chờ phân bổ vượt 9.380 tỷ đồng

Doanh thu BOT tăng nhờ lưu lượng xe cải thiện

Trong quý III/2026, HHV ghi nhận doanh thu thuần 1.114,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 212,8 tỷ đồng, tăng 39,6%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.991,6 tỷ đồng, tăng 15,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 602 tỷ đồng, tăng 26,3%, trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 511,2 tỷ đồng, tăng 26%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu phí BOT với doanh thu 1.835,3 tỷ đồng, tăng 12,8%. Lưu lượng xe qua trạm Cù Mông tăng 51,1%, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tăng 25,2%. Doanh thu xây lắp đạt 905,7 tỷ đồng, tăng 8,1%, trong khi doanh thu duy tu, bảo dưỡng gần gấp đôi, lên 157,1 tỷ đồng nhờ doanh nghiệp tiếp nhận quản lý thêm hơn 200 km cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung.

Sau 9 tháng, HHV hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 78,6% mục tiêu lợi nhuận năm. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 808 tỷ đồng, so với 326,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Đèo Cả ghi nhận lợi nhuận 602 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2026, trong khi tổng nợ phải trả vượt 28.000 tỷ đồng và lãi vay chờ phân bổ lên tới 9.380,9 tỷ đồng.

Lãi vay chờ phân bổ vượt 9.380 tỷ đồng

Dù lợi nhuận tăng trưởng, chi phí tài chính vẫn tạo áp lực đáng kể lên HHV. Trong 9 tháng, khoản mục này đạt 772,5 tỷ đồng, tăng 12,9%; riêng chi phí lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh là 758,8 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Đáng chú ý, lãi vay chờ phân bổ trên bảng cân đối kế toán lên tới 9.380,9 tỷ đồng, tăng 755,1 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản lãi vay được vốn hóa vào tài sản và phân bổ dần vào chi phí các kỳ sau. Nếu hạch toán ngay phần tăng thêm này vào chi phí, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của HHV (687 tỷ đồng) theo giả định sẽ chuyển thành lỗ khoảng 68 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi vay phải trả dài hạn đạt 7.008,9 tỷ đồng, tăng 751,6 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản này phát sinh tại các công ty con thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và cụm hầm Đèo Cả - Cổ Mã - Cù Mông - Hải Vân, dự kiến được thanh toán bằng nguồn thu phí theo tiến độ dòng tiền thực tế.

Ở chiều ngược lại, dư nợ vay gốc tại ngày 30/9 giảm 4,1% so với đầu năm, còn 17.705,5 tỷ đồng, tương đương 1,34 lần vốn chủ sở hữu. HHV cho biết lãi suất vay tại phần lớn dự án hiện hữu có mức trần khoảng 9,5%, trong khi các dự án mới tối đa khoảng 10,3%.

Nợ phải trả chiếm gần 68% tổng nguồn vốn

Tại cuối quý III, tổng nợ phải trả của HHV đạt 28.097,5 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng nguồn vốn. Tiền và tương đương tiền còn 470,1 tỷ đồng, trong khi nghĩa vụ tài chính đến hạn trong 12 tháng lên tới 2.826,2 tỷ đồng. Hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức 0,66 lần.

Đáng chú ý, VietinBank là bên cho vay khoảng 16.863,4 tỷ đồng, tương đương 95,2% tổng dư nợ của HHV. Tài sản bảo đảm chủ yếu là quyền thu phí tại các dự án BOT. Khoảng 77% dư nợ có kỳ hạn trên 5 năm.

HHV cho biết các khoản vay đến hạn có thể được tái tục với bên cho vay hiện tại. Tuy nhiên, mức độ tập trung dư nợ lớn tại một ngân hàng cũng khiến khả năng cân đối nguồn vốn của doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào tổ chức tín dụng này.

Trong 9 tháng, HHV thu 497,2 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, vay mới 230,7 tỷ đồng và trả 994,9 tỷ đồng nợ gốc. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp chi 691,3 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác, gấp 2,6 lần cùng kỳ, trong khi chi mua sắm tài sản cố định chỉ 27,3 tỷ đồng.

Các giao dịch với bên liên quan cũng chiếm tỷ trọng đáng kể. Doanh thu từ nhóm này đạt 753,9 tỷ đồng, tương đương 25,2% tổng doanh thu; riêng doanh thu xây lắp từ bên liên quan chiếm 69,9% tổng doanh thu xây lắp. Phải thu khách hàng từ nhóm này đạt 448,1 tỷ đồng, chiếm 69,9% tổng khoản phải thu khách hàng.

Ngoài ra, HHV ghi nhận khoản phải thu 206,8 tỷ đồng liên quan đến đầu tư vào dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng DCC. Tại Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, doanh nghiệp có 240,5 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết, 165,8 tỷ đồng góp vốn hợp tác kinh doanh và 102 tỷ đồng phải thu khác, tăng mạnh so với 6,4 tỷ đồng đầu năm.