Denza N8L BEV ra mắt, sạc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút

Denza N8L BEV. (Ảnh: Denza)

Denza - thương hiệu xe năng lượng mới thuộc tập đoàn BYD - vừa ra mắt phiên bản thuần điện (BEV) của mẫu SUV cỡ lớn N8L, bán song song với bản plug-in hybrid (PHEV) hiện hành.

Denza N8L BEV được phân phối với hai biến thể, gồm bản tiêu chuẩn giá 299.800 nhân dân tệ (khoảng 44.100 USD) và bản chủ đạo giá 329.800 nhân dân tệ (khoảng 48.600 USD). Đáng chú ý, dù sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn, bản thuần điện có giá khởi điểm thấp hơn bản PHEV khoảng 20.000 nhân dân tệ (3.000 USD).

SUV điện Denza N8L có tầm hoạt động gần 1.000 km. (Ảnh: Denza)

Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.200 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.075 mm. Xe sử dụng lưới tản nhiệt kín, tích hợp cảm biến LiDAR trên nóc. Nội thất bố trí 6 chỗ theo cấu hình 2+2+2, trong đó hàng ghế thứ hai dạng độc lập và hàng ghế thứ ba có thể trượt dọc.

N8L BEV được trang bị bộ pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 130,15 kWh. Theo chuẩn CLTC, xe có phạm vi hoạt động 960 km sau mỗi lần sạc đầy, tương đương 778 km theo chuẩn WLTP.

Nhờ kiến trúc điện áp cao 800 V, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Ở giai đoạn đầu mở bán, N8L BEV sử dụng một môtơ điện đặt ở cầu sau, công suất 496 mã lực.

Về công nghệ, xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh God's Eye 5.0 với một cảm biến LiDAR, 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 12 camera. Hệ thống hỗ trợ các tính năng như tự lái trên đường cao tốc, tự lái trong đô thị và đỗ xe tự động.

Khoang lái có hệ thống liên kết 6 màn hình, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, màn hình cho hành khách phía trước, màn hình giải trí hàng ghế sau, AR-HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

N8L BEV cũng là mẫu xe đầu tiên tích hợp trợ lý ảo AI DiClaw của BYD. Hệ thống có khả năng xử lý các câu lệnh phức tạp nhiều bước, hỗ trợ lên lịch trình di chuyển và kết nối nhà thông minh.

Tính đến cuối tháng 8, BYD đã xây dựng 10.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc và đặt mục tiêu đạt 20.000 trạm vào cuối năm.