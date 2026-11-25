Pha lập công duy nhất của Deniz Gul giúp Galatasaray giành trọn 3 điểm. Ảnh: Ferda Demir/Getty Images

Trở lại Istanbul nơi từng vô địch Europa League vào tháng 5/2026, Aston Villa nhập cuộc đầy thận trọng tại RAMS Park. Phong độ sa sút ở Ngoại hạng Anh cùng trận thua 0-3 trước Barcelona buộc thầy trò HLV Unai Emery phải đề cao sự chắc chắn. Phía bên kia, Galatasaray cũng thiếu vắng hai ngôi sao tấn công Victor Osimhen và Rafael Leao vì chấn thương.

Thế trận chặt chẽ khiến hiệp một diễn ra giằng co mà không có cú sút trúng đích nào. Aston Villa chỉ tạo ra vài cơ hội với pha vô-lê chệch cột của Nicolas Jackson cùng cú dứt điểm việt vị của Johan Manzambi.

Sang hiệp hai, đại diện nước Anh suýt mở tỷ số ở phút 47 nhưng pha xâm nhập của Ian Maatsen bị Davinson Sanchez cản phá. Sau hàng loạt thẻ vàng làm nóng bầu không khí trên sân, Galatasaray dần giành lại quyền kiểm soát. Các cú dứt điểm liên tiếp của Aleksey Batrakov và Yunus Akgun quanh phút 60 gia tăng sức ép đáng kể lên khung thành Zion Suzuki.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77 từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Okan Buruk. Từ quả phạt góc bên cánh phải của cầu thủ dự bị Gabriel Sara, Wilfried Singo đánh đầu nối đưa bóng bật người Jackson đến tầm băng vào của Deniz Gul. Chân sút vào sân thay người dũng cảm đánh đầu cận thành ghi bàn, bất chấp pha cao chân từ tiền đạo Aston Villa.

Pha lập công này giúp Galatasaray trở thành đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên cán mốc 350 bàn thắng tại các cúp châu Âu. Trong thời gian còn lại, Aston Villa dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng Ibrahim Mbaye và George Hemmings đều dứt điểm bất thành.

Trắng tay rời Istanbul mà không có nổi cú sút trúng đích nào, Aston Villa tụt xuống hạng bảy với 9 điểm và khiến HLV Unai Emery lần đầu thua hai trận vòng bảng liên tiếp tại cúp châu Âu. Ngược lại, thắng lợi thứ ba liên tiếp tại Champions League giúp Galatasaray san bằng điểm số với đối thủ để vươn lên hạng 13.

Kết quả chung cuộc: Galatasaray 1-0 Aston Villa

Cầu thủ ghi bàn:

Galatasaray: Deniz Gul (77')