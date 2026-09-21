Đèn xanh còn 3 giây đã phanh gấp do sợ camera AI, cực kỳ nguy hiểm

Cảnh quen thuộc trước đây là khi đèn đỏ còn vài giây, nhiều tài xế đã cố nhấn ga để vượt qua ngã tư. Nay, khi camera AI ngày càng phủ rộng trên đường phố Hà Nội, một kiểu phản ứng thái quá xuất hiện: Thấy đèn xanh còn vài ba giây, tài xế phanh gấp vì sợ nếu đi tiếp chẳng may đúng lúc chuyển đèn vàng, đỏ sẽ bị camera ghi nhận, dẫn đến án phạt.

Cú phanh đột ngột khiến tài xế phía sau không kịp xử lý, dễ xảy ra va chạm. Với xe máy, nguy cơ còn lớn hơn. Người lái khi phanh gấp có thể mất thăng bằng và nếu đánh lái để tránh, họ có thể va vào xe bên cạnh hoặc ngã xuống phần đường có dòng xe đang di chuyển.

Đây là hành vi đúng luật nhưng lại có thể tạo nên tình huống nguy hiểm, một nghịch lý đáng suy nghĩ của giao thông đô thị khi công nghệ giám sát ngày càng phát triển.

Sợ camera AI, còn đèn xanh cũng phanh gấp

Có một thời, với không ít người, con số ở đèn giao thông gần như là chiếc đồng hồ đếm ngược cho… cú tăng ga. Đèn đỏ còn 3-5 giây, thay vì chuẩn bị dừng, nhiều tài xế rú ga vọt lên. Đèn xanh còn vài giây, thay vì đi bình thường, họ tranh thủ tăng tốc để “ăn” nốt tín hiệu.

Camera AI đang làm thay đổi đáng kể tâm lý đó.

Tháng 12/2025, Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera tại 195 nút giao. Đến tháng 7/2026, Công an Hà Nội cho biết thành phố đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ giám sát, điều hành giao thông và xử lý nhiều hành vi vi phạm.

Con số cho thấy camera không còn là thứ người tham gia giao thông có thể dễ dàng “né” bằng cách nhìn trước, nhìn sau. Nhưng cũng từ đây, một tâm lý mới xuất hiện: Sợ camera đến mức phản ứng thái quá.

Đèn xanh còn 3 giây, nhiều người đã đột ngột đạp phanh. Xe sau bất ngờ phải phanh theo. Người đi xe máy có thể loạng choạng, đánh lái tránh hoặc ngã xuống đường. Nếu khoảng cách quá gần, va chạm hoàn toàn có thể xảy ra.

Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ quy định tín hiệu xanh là được đi.

Không ai cổ súy việc thấy đèn xanh còn vài giây là phải cố vượt bằng mọi giá. Một người lái xe có ý thức hoàn toàn có thể chủ động giảm tốc khi nhận thấy tín hiệu sắp thay đổi, quan sát tình hình và chuẩn bị dừng ở vị trí phù hợp. Nhưng giảm tốc có kiểm soát khác hoàn toàn với phanh gấp chỉ vì sợ camera.

Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ quy định tín hiệu xanh là được đi; tín hiệu đỏ là cấm đi; tín hiệu vàng phải dừng trước vạch, trừ trường hợp xe đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.

Như vậy, chiếc xe tiến đến nút giao khi đèn vẫn xanh không thể bị coi là vi phạm chỉ vì người lái không dừng lại trước khi đèn chuyển vàng. Điều quan trọng phải điều khiển xe an toàn, tuân thủ tín hiệu và tình huống giao thông thực tế, tránh đẩy rủi ro sang người phía sau, vốn tưởng đèn còn xanh nghĩa là các phương tiện đều di chuyển bình thường.

Camera AI là một bước tiến đáng kể trong quản lý giao thông. Hệ thống của Hà Nội hiện không chỉ phục vụ nhận diện vi phạm mà còn được sử dụng để đo đếm lưu lượng, điều khiển đèn tín hiệu thích ứng theo thời gian thực và thiết lập “làn sóng xanh” liên tuyến.

Mục tiêu của việc áp dụng công nghệ là làm cho giao thông an toàn, trật tự và thông suốt hơn. Nhưng sẽ là một nghịch lý nếu tài xế bắt đầu lái xe theo camera thay vì theo đường. Cái họ nghĩ trong đầu là camera ở đâu, có “chộp” được mình không, đèn còn mấy giây, phanh thế nào để không bị camera “bắt” được?

Nếu mọi quyết định trên đường đều bị chi phối bởi những câu hỏi đó nghĩa là người lái xe đang phản ứng với thiết bị giám sát nhiều hơn là chủ động quan sát giao thông.

Đừng biến sợ phạt thành văn hóa giao thông

Thực ra, cả hai thái cực “cố vượt” và “phanh gấp vì sợ camera” đều có chung một vấn đề: Người lái xe đang đặt câu hỏi “mình có bị phạt hay không” thay vì “mình có đang điều khiển xe an toàn hay không”.

Trước đây, có người thấy đèn đỏ còn vài giây liền nghĩ: “Tranh thủ vọt mau”. Nếu sau này lại có người thấy đèn xanh còn vài giây đã nghĩ: “Phanh ngay kẻo bị camera bắt”, thì chúng ta chỉ chuyển từ một kiểu phản ứng cực đoan sang một kiểu phản ứng cực đoan khác.

Một nền văn hóa giao thông trưởng thành không thể chỉ được đo bằng số người không vượt đèn đỏ khi biết có camera. Nó phải được đo bằng việc người lái xe không vượt đèn đỏ ngay cả khi không có camera, không phanh gấp một cách nguy hiểm chỉ để tránh một nguy cơ vi phạm chưa xảy ra.

Nói cách khác, mục tiêu không phải là tạo ra những người lái xe “ngoan trước camera”, mà là những người thực sự hiểu và tôn trọng luật giao thông.

Camera AI đang làm thay đổi bộ mặt giao thông Hà Nội theo hướng ngày càng văn minh và thượng tôn pháp luật. Sự giám sát chặt chẽ này giúp giảm vi phạm và dần dần biến việc chấp hành luật trở thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên, tài xế nên giữ tâm thế tuân thủ luật để bảo vệ mình và người khác, chứ không đặt mục tiêu tránh bị phạt lên đầu tiên.

Đèn xanh còn 3 giây không phải tín hiệu tăng ga để vượt, nhưng cũng không phải để phanh gấp, gây nguy hiểm cho người khác. Giữa hai thái cực ấy có một lựa chọn bình thường nhưng quan trọng: Giảm tốc có kiểm soát, quan sát, giữ khoảng cách và xử lý sao cho cả mình lẫn người phía sau đều an toàn.