Với tinh thần lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cấp Căn cước lưu động, hỗ trợ những trường hợp không có khả năng đến địa điểm thu nhận hồ sơ cố định. Đối tượng được quan tâm đặc biệt là trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, người mất khả năng nhận thức, người gặp khó khăn trong đi lại và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ người dân cấp Căn cước

Không quản ngại đường sá xa xôi, không quản ngày đêm, thời tiết mưa nắng, các cán bộ, chiến sĩ đã mang theo trang thiết bị chuyên dụng, trực tiếp thực hiện các bước thu nhận thông tin, hình ảnh, vân tay theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để những người yếu thế được tiếp cận và thực hiện quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Cán bộ Công an làm thủ tục cấp căn cước đối với người già, yếu

Bên cạnh công tác cấp Căn cước lưu động, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch phù hợp. Qua đó, góp phần giúp người dân được thụ hưởng các tiện ích số, nâng cao khả năng tự thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử, giảm thời gian và công sức đi lại.

Lực lượng Công an tiến hành các thủ tục về cấp căn cước cho các em học sinh và trẻ em bị khuyết tật

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn sẵn sàng đến mọi nơi người dân cần, dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn. Chính tinh thần ấy đã làm nên ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua “Ba nhất”, để phương châm “Gần dân nhất” được thể hiện bằng tất cả nhiệt huyết và hành động cụ thể của mỗi người chiến sĩ Công an Tuyên Quang.