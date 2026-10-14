Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Trung đoàn 750 tại xã Thượng Quan vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ chính quyền và nhân dân hơn 500 ngày công lao động: Phát quang, đào và chôn 7km đường ống dẫn nước, xây dựng khung bể chứa và các hạng mục phụ trợ, phục vụ 18 hộ dân; hỗ trợ 3 gia đình chính sách tu sửa nhà cửa, công trình vệ sinh; dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ; cắt tóc miễn phí và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương...

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 đã góp phần lan tỏa trách nhiệm chung vì cộng đồng trong lòng nhân dân. Đáng quý hơn, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân xã Thượng Quan đều tích cực chung tay lao động cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn để xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Hạ sĩ Bàn Minh Đức, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Được đơn vị giao nhiệm vụ tham gia công tác dân vận, tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Mỗi phần việc giúp chúng tôi hiểu dân hơn, gần dân hơn và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với nhân dân”.

Đến với dân bằng những việc làm thiết thực: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 hỗ trợ xã Thượng Quan (tỉnh Thái Nguyên) xây dựng công trình nước sạch.

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 750 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm bắt tình hình, phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện công tác dân vận sát đúng với tình hình đơn vị và hướng vào những nhu cầu thiết thực của nhân dân. Tiêu biểu là Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung đoàn huy động 115 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hơn 3.500 ngày công lao động giúp 58 hộ dân tại 10 xã xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cuối tháng 11-2025, khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trung đoàn đã hỗ trợ cấp ủy, chính quyền thôn Kim Vân (xã Văn Lang) và xã Na Rì gần 900 ngày công lao động, giúp nhân dân khắc phục sạt lở, xử lý bùn, đất, đá... Đồng thời, Trung đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn. Chi hội Phụ nữ Trung đoàn duy trì Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu em Vừ Thanh Cường (sinh năm 2012), học sinh lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Xuân Lạc (xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hà Trần Thế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 750 khẳng định: “Chúng tôi xác định công tác dân vận phải xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của người quân nhân đối với nhân dân. Ở đâu nhân dân khó khăn thì ở đó cán bộ, chiến sĩ phải sẵn sàng có mặt, chia sẻ và giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt”.