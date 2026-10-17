Đến với bài thơ: Nhà tình nghĩa!

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể chọn một buổi dạo phố, uống cà phê hoặc ngắm cảnh sau giờ làm. Còn muốn đi chơi xa hơn như Cần Giờ, bạn cần sắp xếp đi vào cuối tuần trước đó.