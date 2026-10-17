Đến với bài thơ: Nhà tình nghĩa!
Báo Giáo dục và Thời đại xin giới thiệu bài thơ "Nhà tình nghĩa" của tác giả Quản Minh Cường.
NHÀ TÌNH NGHĨA
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Đêm đông giá rét thấu xương
Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn
Mái dột nước chảy gầm bàn
Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au
Bức ảnh liệt sĩ phai màu
Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay
Cuộc đời còn lắm đắng cay
Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua
Chiến tranh mất mát xót xa
Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình
Long đong gian khó quanh mình
Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân
Mái tranh nay thắm tình thân
Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau
Bao nhiêu vất vả niềm đau
Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi
Bạn bè chung sức chung đời
Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây
Tình làng nghĩa xóm sum vầy
Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành
Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh
Mái hồng ngói mới an lành chung vui
Tấm lòng da diết bùi ngùi
Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia
Ô kìa nước mắt đầm đìa
Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hòa
Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa
Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình
Đất nước đẹp xinh thanh bình,
Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông
Cuộc đời ngày một thành công
Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng.
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Quản Minh Cường (viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ)
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/den-voi-bai-tho-nha-tinh-nghia-post796445.html