Văn hóa

Đến với bài thơ: Nhà tình nghĩa!

Báo Giáo dục và Thời đại xin giới thiệu bài thơ "Nhà tình nghĩa" của tác giả Quản Minh Cường.

Báo Giáo Dục & Thời Đại
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NHÀ TÌNH NGHĨA

***

Đêm đông giá rét thấu xương

Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn

Mái dột nước chảy gầm bàn

Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au

Bức ảnh liệt sĩ phai màu

Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay

Cuộc đời còn lắm đắng cay

Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua

Chiến tranh mất mát xót xa

Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình

Long đong gian khó quanh mình

Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân

Mái tranh nay thắm tình thân

Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau

Bao nhiêu vất vả niềm đau

Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi

Bạn bè chung sức chung đời

Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây

Tình làng nghĩa xóm sum vầy

Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành

Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh

Mái hồng ngói mới an lành chung vui

Tấm lòng da diết bùi ngùi

Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia

Ô kìa nước mắt đầm đìa

Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hòa

Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa

Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình

Đất nước đẹp xinh thanh bình,

Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông

Cuộc đời ngày một thành công

Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng.

***
Quản Minh Cường (viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ)

Quản Minh Cường

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/den-voi-bai-tho-nha-tinh-nghia-post796445.html