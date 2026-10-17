Đến Việt Nam, trải nghiệm những chuyến tàu thú vị hàng đầu thế giới

Du khách thưởng thức ẩm thực trên chuyến tàu kết nối di sản miền trung Huế-Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ giải thưởng Readers' Choice Awards thường niên lần thứ 39, tạp chí Condé Nast Traveler đã dành riêng một hạng mục để tôn vinh những hành trình đường sắt mang đến trải nghiệm xê dịch thú vị. Và độc giả là những người quyết định thứ hạng ở hạng mục này.

Tờ Condé Nast Traveler cho rằng, dù thời gian có thể dài hơn so với việc di chuyển bằng máy bay, thế nhưng, tàu hỏa cho phép du khách chậm lại để thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, những cánh đồng, làng mạc và miền quê thanh bình dọc đường đi.

Trong danh sách 20 chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026, Việt Nam góp mặt với hai sản phẩm, xếp ở vị trí thứ 10 và 14. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch đường sắt Việt Nam từ những chuyến tàu khám phá di sản và cảnh quan đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Ở vị trí thứ 10 trong danh sách những chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026, hành trình kết nối di sản miền trung Huế-Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng với độc giả của Condé Nast Traveler.

Với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ đồng hồ, đoàn tàu sẽ đưa du khách đi qua đèo Hải Vân - nơi được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" để đến với Đà Nẵng - nơi sở hữu bờ biển được tôn vinh là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Và ở chiều ngược lại, Đà Nẵng-Huế, du khách sẽ được đặt chân đến miền đất di sản - Cố đô Huế. Từ trên tàu, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp, nơi giao thoa giữa 2 miền nam-bắc với một bên là dãy Trường Sơn trùng điệp, một bên là biển cả mênh mông.

Tờ Condé Nast Traveler nhận định, hành trình kết nối di sản miền trung Huế-Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng đối với những du khách muốn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam ngoài những điểm đến biển đảo nổi tiếng. Bên cạnh các toa tàu yên tĩnh phục vụ cho việc nghỉ ngơi, chuyến tàu còn có hai toa cộng đồng diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Từ đó, góp phần đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với hành khách.

Trong khi đó, ở vị trí thứ 14, The Vietage by Anantara - toa tàu hạng sang kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc theo duyên hải miền trung. Trên hành trình này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa, làng quê và các dãy núi ven biển đặc trưng của Việt Nam.

Tạp chí Condé Nast Traveler thông tin, hành trình trải nghiệm trên chuyến tàu này kéo dài khoảng 6 giờ giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn phục vụ bữa ăn với các món kết hợp tinh hoa ẩm thực giữa Việt Nam và Pháp. Chặng Quy Nhơn-Nha Trang cũng mang đến trải nghiệm trà chiều với các sản vật địa phương, phô-mai Việt Nam và những loại trà cao cấp.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, dịch vụ lữ hành chất lượng cùng ẩm thực đặc sắc đã giúp The Vietage by Anantara trở thành lựa chọn ưu tiên đối với những du khách muốn khám phá miền trung theo phong cách sang trọng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, việc hai hành trình tàu hỏa của Việt Nam xuất hiện trên Condé Nast Traveler - tạp chí quốc tế về du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và cảnh quan Việt Nam tới du khách toàn cầu.

Có thể thấy, du lịch đường sắt đang mở thêm cách tiếp cận mới để du khách cảm nhận vẻ đẹp miền trung, góp phần làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngoài hai sản phẩm trên, Condé Nast Traveler cũng đề cập đến các trải nghiệm đường sắt ấn tượng như: Chuyến tàu cao nhất châu Âu Jungfrau của Thụy Sĩ, chuyến tàu con đường tơ lụa của Trung Á, hành trình khám phá Ấn Độ Dương của Australia, Canyon Spirit của Mỹ, chuyến khám phá Canada…