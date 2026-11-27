Đến từng nhà, vận động từng người
Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) thực hiện nhiệm vụ đặc thù, đóng quân phân tán, nhỏ lẻ nơi biên giới, hải đảo. Thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chú trọng đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phát tờ rơi, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực. Đồng thời, chủ động phối hợp với người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại địa phương...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/den-tung-nha-van-dong-tung-nguoi-1066346