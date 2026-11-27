Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chú trọng đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phát tờ rơi, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực. Đồng thời, chủ động phối hợp với người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại địa phương...

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân khu cảng cá Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Cán bộ, chiến sĩ đến từng bè cá để tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Thượng tá Bùi Xuân Định, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 25 trao đổi, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Kết hợp tuyên truyền pháp luật với các hoạt động dân vận, tặng quà người dân.