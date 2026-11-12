'Đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ' trong Chiến dịch 500 ngày đêm tri ân người có công

Chương trình là dịp nhìn lại những kết quả, cách làm thiết thực trong quá trình triển khai chiến dịch, đồng thời lan tỏa những câu chuyện xúc động về trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ hành chính công đối với người có công, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ.

Đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Duy Khánh

Tham dự Toạ đàm có: Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc; Giám đốc Trung tâm quản trị hệ thống và phát triển ứng dụng Bùi Dương; Phó Giám đốc Trung tâm quản trị hệ thống và phát triển ứng dụng Đinh Quang Thành...

Phục vụ người dân bằng trách nhiệm và bằng tấm lòng

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết: Hưởng ứng chiến dịch “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, với phương châm cán bộ chủ động đến trước khi người dân cất lời đề nghị giúp đỡ, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính, tập trung vào 15 thủ tục liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc phát biểu khai mạc Toạ đàm. Ảnh: Duy Khánh

Theo đó, các chi nhánh và điểm hỗ trợ dịch vụ công số tổ chức luồng ưu tiên đối với hồ sơ người có công; phối hợp với UBND xã, phường rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và trả kết quả tại nhà đối với những trường hợp cần được hỗ trợ. Thông tin cá nhân, gia đình liệt sĩ được bảo đảm bí mật theo quy định.

Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động hỗ trợ tại quầy, Trung tâm triển khai mô hình Tổ hành chính công xung kích nhằm bảo đảm người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng được tiếp cận dịch vụ công kịp thời, thuận tiện.

Các tổ do lãnh đạo chi nhánh phụ trách, với sự tham gia của công chức tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số, nhân sự bưu chính công ích, cán bộ xã, phường, tổ dân phố và tình nguyện viên. Không chỉ hướng dẫn thủ tục, các tổ còn trực tiếp đến nhà dân hoặc nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng để hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả. Đến nay, hàng trăm Tổ hành chính công xung kích đã được tổ chức, triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

“Từ Chiến dịch 500 ngày đêm đến Tổ hành chính công xung kích, hai việc ấy đều chung một tinh thần: Tri ân người có công, phục vụ người dân bằng trách nhiệm và bằng tấm lòng”, ông Phan Văn Phúc nhấn mạnh.

Ban Tổ chức tặng hoa các khách mời. Ảnh: Duy Khánh

Ấn tượng tinh thần “tiên phong phục vụ”

Một trong những điểm nhấn của tọa đàm là cuộc giao lưu với NSƯT Đỗ Kỷ - người từng khoác áo lính và nhiều lần hóa thân vào hình tượng người lính trên sân khấu, màn ảnh và NSND Lan Hương. Qua những chia sẻ chân thực, chương trình gợi lại ký ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về trách nhiệm tri ân, chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sĩ trong cuộc sống hôm nay.

Bày tỏ sự tâm đắc với tinh thần “tiên phong phục vụ”- nhất là cách làm chủ động đến với người dân trước khi người dân cần tìm đến của lực lượng hành chính công, NSƯT Đỗ Kỷ cho rằng, đây không chỉ là sự thay đổi trong phương thức phục vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ đối với nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế và gia đình người có công.

Từ câu chuyện của những người lính từng chiến đấu nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ chứng minh quá trình cống hiến, hy sinh, NSƯT Đỗ Kỷ mong muốn lực lượng hành chính công tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tận tâm, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong xác minh thông tin, để sự hy sinh của những người đã ngã xuống được ghi nhận, tri ân xứng đáng.

Giao lưu cùng NSƯT Đỗ Kỷ. Ảnh: Duy Khánh

Giao lưu cùng cán bộ Tổ hành chính công xung kích. Ảnh: Duy Khánh

Tự hào chiếc áo xanh hành chính công

Toạ đàm cũng lắng nghe những chia sẻ của các thành viên Tổ hành chính công xung kích - những người trực tiếp tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” hỗ trợ TTHC cho người có công và thân nhân người có công.

Chị Hoàng Thị Dưỡng, thành viên Tổ hành chính công xung kích cho biết, điều khiến chị nhớ nhất trong quá trình tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm không phải là số lượng hồ sơ hay những thủ tục phức tạp, mà là những lần trực tiếp đến từng mái nhà, con ngõ để hỗ trợ người dân.

Với chị Dưỡng, động lực để các thành viên tiếp tục lên đường, dù thời tiết nắng nóng hay công việc kéo dài đến tối muộn, chính là mong muốn giúp đỡ những người không đủ sức khỏe, điều kiện hoặc thời gian đến cơ quan hành chính. “Khi khoác trên mình màu áo xanh của hành chính công, chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi giúp đỡ được mọi người, mang lại cho họ niềm vui và nụ cười. Đó chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, chị Dưỡng chia sẻ.

Quang cảnh buổi Toạ đàm. Ảnh: Duy Khánh

Còn với anh Lê Minh Thiện, mỗi chuyến đi hỗ trợ người dân đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thành viên phải rà soát thông tin, liên hệ tổ dân phố, xác nhận thời gian người dân có mặt tại nhà, xây dựng lộ trình di chuyển và tính toán điều kiện giao thông. Có những ngày công việc kéo dài đến tối muộn, mỗi người đều phải chủ động sắp xếp việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo anh Thiện, hỗ trợ người cao tuổi, người có công và thân nhân liệt sĩ không chỉ đòi hỏi sự chính xác về nghiệp vụ mà còn cần thái độ giao tiếp nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Mọi thông tin, thao tác phải được giải thích cặn kẽ, xác nhận kỹ trước khi hoàn thiện hồ sơ; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố và chính quyền cơ sở.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phan Văn Hào (em trai liệt sĩ) cho biết, trong quá trình kháng chiến chống Pháp, gia đình có người tham gia chiến đấu, cống hiến cho đất nước, do thời gian kéo dài, Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình bị hư hỏng. Thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình được Tổ hành chính công số 9 hỗ trợ và đã được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

"Các thành viên trong tổ đã làm việc ngoài giờ, trực tiếp đến tận gia đình để giúp đỡ. Gia đình tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng"- ông Phan Văn Hào chia sẻ.

Khách mời tham quan không gian trưng bày triển lãm giới thiệu hoạt động của Tổ Hành chính công xung kích và công tác hỗ trợ người có công. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu và khách mời đã tham quan không gian trưng bày những hình ảnh đẹp về hoạt động của các Tổ hành chính công xung kích, ghi lại những khoảnh khắc cán bộ hỗ trợ thân nhân người có công, người cao tuổi thực hiện thủ tục hành chính.