Đến trước nhu cầu, thủ tục hành chính hóa thành lời tri ân

Chiều ngày 12.11, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm Chiến dịch 500 ngày đêm: Những thủ tục hành chính thành những lời tri ân - “Đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ”.

Tọa đàm Chiến dịch 500 ngày đêm: Những thủ tục hành chính thành những lời tri ân - “Đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ”

Không chỉ là câu chuyện cải cách thủ tục, chương trình đã khắc họa hành trình tận tụy đưa dịch vụ công tìm đến tận từng mái nhà, ngóc ngách để tri ân các gia đình liệt sĩ và người yếu thế bằng những việc làm thiết thực nhất.

​Tham dự buổi tọa đàm có các khách mời đặc biệt gồm NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương cùng đại diện các tổ hành chính công xung kích và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ về những ký ức thời chiến hào hùng, ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cũng như tinh thần phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

​Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, 500 ngày đêm là thời hạn của Chiến dịch, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, đó là 500 ngày hy vọng sau hàng chục năm mỏi mòn chờ đợi.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Đứng trước câu hỏi tri ân người dân đến làm thủ tục bằng cách nào, Trung tâm đã chọn câu trả lời bằng hành động cụ thể với mục tiêu thủ tục nhanh hơn, ít đi lại hơn cho người dân và cán bộ chủ động đến trước khi người dân phải cất lời nhờ giúp.

​Trên tinh thần đó, Trung tâm đã tập trung hỗ trợ 15 thủ tục hành chính liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Các Chi nhánh và Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số đã thiết lập luồng ưu tiên hồ sơ người có công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường để rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và trả kết quả tận nhà cho những trường hợp cần hỗ trợ.

​Song song với việc tiếp nhận tại quầy, mô hình Tổ Hành chính công xung kích đã được kích hoạt theo phương châm “Đến trước nhu cầu - Tiên phong phục vụ”.

NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Văn Lợi

Do lãnh đạo chi nhánh trực tiếp phụ trách, mỗi tổ quy tụ công chức Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số, nhân sự bưu chính công ích, cán bộ phường, xã, tổ dân phố cùng các tình nguyện viên.

Lực lượng này trực tiếp đến tận nhà riêng, nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn thủ tục, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và trao trả kết quả cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng.

Đến nay, hàng trăm Tổ Hành chính công xung kích đã được thành lập, hỗ trợ kịp thời cho hơn 19.000 lượt người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế theo Kế hoạch số 63 của UBND Thành phố Hà Nội tính từ ngày 13.2.2026 đến tháng 11.2026.

Theo ông Phan Văn Phúc, từ Chiến dịch 500 ngày đêm đến Tổ Hành chính công xung kích đều chung một mạch nguồn là tri ân người có công, phục vụ nhân dân bằng trách nhiệm và bằng cả tấm lòng.

Đông đảo người dân tham dự tọa đàm. Ảnh: Văn Lợi

​Không khí buổi tọa đàm trở nên lắng đọng qua những hồi ức thời chiến của NSƯT Đỗ Kỷ khi từng khoác áo lính và những năm tháng NSND Lan Hương công tác tại đoàn nghệ thuật Quân khu 2.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là những câu chuyện đời thường đầy xúc động từ chính những cán bộ cơ sở và thân nhân liệt sĩ được thụ hưởng mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà của Chi nhánh số 9 thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội.

​Chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt hành trình tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, bà Hoàng Thị Dưỡng, Điểm trưởng Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Đan Phượng (Chi nhánh số 9) bộc bạch, điều đọng lại sâu sắc nhất trong bà không phải là số lượng hay độ phức tạp của hồ sơ, mà là được đi tới từng mái nhà, con đường và ngóc ngách để giúp đỡ những người yếu thế, đặc biệt là người có công.

Bà Dưỡng vẫn nhớ như in lần đến hỗ trợ làm thủ tục cấp lại giấy tờ thân nhân liệt sĩ cho bà Trần Thị Cát (sinh năm 1937, trú tại thôn Tân Thành, xã Đan Phượng, Hà Nội), vợ của liệt sĩ Hoàng Văn Ngọt hiện chưa tìm thấy hài cốt.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Hà Đông (Chi nhánh số 7) hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ làm thủ tục hành chính. Ảnh: Trung tâm PVHCC

Cán bộ xung kích Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Long Biên đến nhà trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai và hoàn thiện thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ. Ảnh: Trung tâm PVHCC

Khoảnh khắc vừa bước vào nhà, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà Cát, bà Dưỡng cảm nhận rõ đó không phải nước mắt của sự buồn tủi mà là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và sự xúc động vỡ òa, khiến chính người cán bộ như bà cũng không kìm được nước mắt.

Chính những giây phút ấy đã trở thành niềm hạnh phúc và nguồn động lực lớn lao để đội ngũ cán bộ tiếp tục dấn thân vì công việc.

​Có mặt tại chương trình, ông Phan Văn Hào (xã Đan Phượng) thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt cũng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi kể lại câu chuyện của gia đình mình.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 và anh dũng hy sinh vào năm 1947.

Các hoạt động hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ sẽ không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm mà sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục. Ảnh: Trung tâm PVHCC

Trước đây, do điều kiện quê hương còn nghèo khó, nhà cửa đơn sơ nên tờ giấy chứng nhận Tổ quốc ghi công treo trên tường đã bị mối mọt làm hư hỏng, rách nát.

Ông Hào đã tìm đến Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Đan Phượng để nhờ tư vấn. Ngay sau đó, các cán bộ tại đây đã tận tình đến tận nhà hướng dẫn, cùng gia đình rà soát lại các giấy tờ còn lưu giữ như giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ cùng các huân, huy chương.

Chỉ sau một thời gian ngắn hoàn tất thủ tục, gia đình ông đã được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Thay mặt gia đình, ông Hào gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự tận tụy của chính quyền Thành phố và đội ngũ cán bộ hành chính công.

​Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết, các hoạt động hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ sẽ không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm mà sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, qua đó cụ thể hóa mạnh mẽ tinh thần gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương hai cấp.