Đèn tín hiệu giao thông: Hơn 1.500 vị trí chờ xử lý

Đèn tín hiệu giao thông còn những bất cập nào?

Qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận hơn 1.000 cụm có bất cập. Đến nay, 860 vị trí đã được khắc phục; 165 vị trí có tình trạng phức tạp vẫn đang được xử lý.

Các vấn đề được ghi nhận gồm thiếu bộ đếm thời gian, màn hình hiển thị nhỏ khiến người đi đường khó quan sát, thiết bị hoạt động thiếu ổn định do công nghệ cũ hoặc đã sử dụng trong thời gian dài.

Với hệ thống biển báo, khoảng 10.520 vị trí bất cập đã được phát hiện. Gần 9.000 vị trí đã được xử lý, trong khi hơn 1.500 trường hợp vẫn cần bổ sung, thay thế hoặc di chuyển biển báo.

Những hạn chế chủ yếu liên quan đến kích thước biển chưa phù hợp quy chuẩn, vị trí lắp đặt chưa hợp lý, thiếu biển, biển bị phai màu hoặc cách bố trí thông tin dễ gây nhầm lẫn. Nếu không được khắc phục kịp thời, các bất cập này có thể khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết và chấp hành chỉ dẫn trên đường.

Cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xử lý các bất cập về đèn tín hiệu và biển báo giao thông.

Chấp hành báo hiệu đường bộ để tránh vi phạm

Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo hiệu, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát và thực hiện đúng chỉ dẫn. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi có nhiều loại báo hiệu cùng xuất hiện, người đi đường phải tuân thủ thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Đối với đèn tín hiệu, đèn xanh cho phép đi; đèn đỏ báo hiệu cấm đi. Khi gặp đèn vàng, người điều khiển phương tiện phải dừng trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi trên hoặc vượt qua vạch dừng thì được đi tiếp. Với đèn vàng nhấp nháy, người tham gia giao thông được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường đường khi cần thiết.

Việc nhận biết đúng tín hiệu, biển báo và vạch kẻ đường có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại các nút giao đông phương tiện. Người điều khiển phương tiện không nên chủ quan hoặc tự suy đoán hướng đi khi tín hiệu, biển báo khó quan sát.

Thiếu kinh phí khiến việc sửa chữa còn khó khăn

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, kinh phí bảo trì đường bộ hiện mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế. Hơn 60% mạng lưới quốc lộ, tương đương trên 15.000 km, đã quá kỳ hạn bảo trì định kỳ nhưng chưa được sửa chữa do hạn chế về nguồn vốn.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ xử lý sớm những bất cập đơn giản; với các trường hợp phức tạp, cần xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện. Công tác kiểm tra định kỳ cũng cần được duy trì, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Về lâu dài, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Đối với những biển báo chưa đáp ứng đầy đủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024, việc thay thế được thực hiện theo lộ trình đầu tư, với thời hạn trước ngày 20/8/2030.