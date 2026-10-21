Đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, người điều khiển xe có bị xử phạt?

Sáng 21/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc về việc người điều khiển phương tiện có bị xử phạt hay không khi gặp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng.

Các tình huống được đề cập gồm đèn tín hiệu nháy đỏ liên tục, đồng thời hiển thị cả tín hiệu xanh và đỏ hoặc đèn đang xanh, bộ đếm thời gian chưa hết nhưng đột ngột chuyển sang đỏ. Người dân cũng đặt câu hỏi về trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị hỏng hoàn toàn.

Trước những thắc mắc này, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng, sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức, bao gồm trực tiếp phát hiện hoặc thông qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng Cảnh sát giao thông không xử phạt người tham gia giao thông khi đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng.

Mặc dù không xử phạt trong trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng, Cục Cảnh sát giao thông lưu ý người tham gia giao thông vẫn phải chủ động bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các nút giao.

Theo đó, khi đến nút giao, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và bảo đảm an toàn. Trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, người tham gia giao thông cần điều khiển phương tiện theo hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông (nếu có). Nếu không có người chỉ huy giao thông, người điều khiển phương tiện thực hiện theo quy tắc chung khi qua nút giao có vòng xuyến hoặc không có vòng xuyến.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân chủ động thông báo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, xử lý khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng. Việc phản ánh kịp thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm tại các nút giao.

Người tham gia giao thông khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể thông báo đến Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông tại các địa phương thông qua số điện thoại công khai hoặc các kênh thông tin khác.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể phản ánh trực tiếp qua số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (0789388539), gửi tin nhắn đến Fanpage Cục Cảnh sát giao thông hoặc phản ánh thông qua ứng dụng VNeTraffic.