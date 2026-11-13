Đến Thần Sấm Chris Hemsworth cũng không bảo vệ nổi nhà mình?

Trên màn ảnh, Chris Hemsworth là Thần Sấm Thor, người từng đối đầu với những thế lực đủ sức hủy diệt cả vũ trụ. Thế nhưng ngoài đời, ngay cả căn biệt thự được ví như pháo đài của nam tài tử cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của những vị khách không mời.

Chris Hemsworth nổi tiếng toàn cầu với vai Thần Sấm trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Theo truyền thông Australia, rạng sáng 11/11, bốn kẻ bịt mặt đã đột nhập khu nhà của Chris Hemsworth tại Broken Head, gần Byron Bay. Nhóm này tiếp cận khu vực gara và lấy đi ba chiếc ô tô. Đáng chú ý, hai đối tượng được ghi nhận mang theo dao.

Vợ nam diễn viên, Elsa Pataky, nghe thấy tiếng chó sủa vào khoảng 2 giờ sáng nhưng không phát hiện ngay sự việc. May mắn, không có ai bị thương trong vụ đột nhập.

Căn biệt thự được truyền thông gọi là "Pháo đài Hemsworth" vừa trở thành mục tiêu của nhóm trộm.

Điều khiến câu chuyện đáng chú ý hơn nằm ở chính nơi xảy ra vụ trộm. Căn biệt thự của Chris Hemsworth từng được truyền thông gọi là "Pháo đài Hemsworth", gắn liền với cuộc sống riêng tư mà nam diễn viên xây dựng cùng vợ và các con tại Australia.

Chris Hemsworth từng rời xa nhịp sống Hollywood để đưa gia đình trở về quê nhà. Với anh, Australia không chỉ là nơi sinh sống mà còn là lựa chọn để các con có tuổi thơ bình yên hơn, tránh sự chú ý thường trực dành cho một ngôi sao quốc tế.

Trớ trêu thay, chính nơi được lựa chọn để tìm kiếm sự riêng tư ấy lại vừa trở thành tâm điểm của một vụ đột nhập.

Dù vậy, câu chuyện không đồng nghĩa Chris Hemsworth đã trực tiếp đối đầu với nhóm trộm hay bất lực trong việc ngăn chặn chúng. Đến nay, chưa có thông tin xác nhận nam diễn viên có mặt tại nhà khi vụ việc xảy ra.

Theo cập nhật từ truyền thông Australia ngày 13/11, cảnh sát đã tìm lại được cả ba chiếc xe bị đánh cắp. Công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thần Sấm có thể giải quyết những trận chiến bằng chiếc búa Mjolnir trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, sự an toàn của gia đình vẫn là câu chuyện không thể giải quyết bằng sức mạnh siêu anh hùng.