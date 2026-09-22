Đến thăm Ninh Bình quê Phương Oanh, sẽ phí chuyến đi nếu bỏ qua 5 món dân dã này

Ninh Bình - quê hương của diễn viên Phương Oanh, từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi cảnh sắc núi non, sông nước mà còn nhờ nền ẩm thực mang đậm dấu ấn đồng bằng Bắc Bộ.

Diễn viên Phương Oanh quê ở Ninh Bình.

Bên cạnh những món ăn đã trở thành đặc sản nổi tiếng, nhiều món quê giản dị vẫn xuất hiện trong bữa cơm của người dân địa phương nhưng chưa được du khách chú ý nhiều.

Miến lươn

Miến lươn là món ăn quen thuộc ở nhiều tỉnh miền Bắc nhưng tại Ninh Bình, món ăn này cũng có cách chế biến mang hương vị riêng.

Những sợi miến mềm dai được ăn cùng thịt lươn, nước dùng đậm đà, thêm rau thơm và các loại gia vị. Một bát miến nóng hổi thường được lựa chọn cho bữa sáng hoặc những ngày thời tiết se lạnh.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần nước dùng và cách xử lý thịt lươn. Nếu được chế biến khéo, thịt lươn mềm nhưng không bị tanh, kết hợp với vị ngọt của nước dùng tạo nên món ăn giản dị nhưng dễ nhớ.

Cá rô đồng

Canh cá rô đồng

Với hệ thống sông, hồ và đồng ruộng, các món từ cá đồng cũng là một phần trong ẩm thực dân dã của Ninh Bình.

Cá rô đồng có thể được chế biến theo nhiều cách như kho, rán hoặc nấu canh. Trong những bữa cơm gia đình, một nồi cá rô kho đậm vị ăn cùng cơm nóng là món ăn không cầu kỳ nhưng gợi nhớ rõ nét hương vị đồng quê.

Không mang vẻ ngoài bắt mắt như những món đặc sản thường xuất hiện trên các bảng quảng cáo, cá đồng lại hấp dẫn bởi sự mộc mạc và gần gũi.

Ốc núi

Nếu dê núi là món ăn nổi tiếng thì ốc núi lại là đặc sản gắn với địa hình núi đá vôi của Ninh Bình.

Loài ốc này thường được nhắc đến nhiều ở khu vực vùng núi, đặc biệt là những địa phương có hệ thống núi đá vôi. Thịt ốc có độ giòn, thường được chế biến thành các món hấp, xào hoặc luộc tùy cách ăn.

Ốc núi không phải lúc nào cũng có quanh năm nên nếu muốn thưởng thức, du khách cần tìm hiểu trước về thời điểm và địa điểm phục vụ.

Rau dại và những món ăn từ đồng quê

Rau nhút Ninh Bình

Một điều thú vị trong ẩm thực Ninh Bình là nhiều loại rau mọc ở đồng ruộng, ven sông hoặc vùng quê cũng có thể trở thành nguyên liệu cho bữa cơm.

Rau có thể được luộc, xào tỏi hoặc nấu cùng các nguyên liệu khác. Những món ăn này không có công thức cầu kỳ nhưng lại phù hợp với khẩu vị của người thích khám phá ẩm thực địa phương theo cách chậm rãi.

Đặc biệt, khi thưởng thức một bữa cơm quê với rau xanh, cá đồng, món kho và bát canh nóng, du khách có thể cảm nhận một Ninh Bình rất khác so với những nhà hàng chuyên phục vụ món đặc sản.

Bún mọc

Bún mọc cũng là một lựa chọn đáng thử nếu muốn tìm những món ăn quen thuộc nhưng không quá nổi tiếng trong các bài viết về ẩm thực Ninh Bình.

Một tô bún thường gồm nước dùng trong, mọc, bún và rau ăn kèm. Vị thanh của nước dùng kết hợp với những viên mọc mềm tạo nên món ăn nhẹ nhàng, phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhanh trong ngày.

Với du khách, những món như bún mọc hay miến lươn đôi khi lại là cách đơn giản để khám phá khẩu vị địa phương mà không cần tìm đến những món đặc sản đắt tiền.