Tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN cho những thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, qua rà soát, toàn thành phố có 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký thu nhận mẫu trong đợt 2 năm 2026. Các trường hợp được ưu tiên lấy mẫu thuộc dòng họ ngoại của liệt sĩ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh, chị, em cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ và con ruột của liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa hai thân nhân tham gia lấy mẫu.

Toàn thành phố có 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký thu nhận mẫu trong đợt 2 năm 2026.

Bên cạnh ba điểm thu nhận tập trung, Công an Thành phố bố trí ba tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng đi lại.

Tại xã Tân An Hội, tổ công tác gồm cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP Hồ Chí Minh, Công an xã và các lực lượng liên quan đã đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 9 thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, đi lại hạn chế.

Thiếu tá Trần Đình Long, Cảnh sát khu vực Công an xã Tân An Hội cùng cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và nhân viên y tế đến tận nhà thân nhân liệt sĩ cao tuổi, đi lại khó khăn để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Thiếu tá Trần Đình Long, Cảnh sát khu vực Công an xã Tân An Hội, cho biết ngày 16/11, Công an xã phối hợp với PC06 Công an TP Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 210 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong đi lại, các đơn vị phối hợp tổ chức thu nhận mẫu tại nhà, phấn đấu hoàn thành toàn bộ số lượng đăng ký.

Theo Thiếu tá Trần Đình Long, quá trình rà soát, thu thập thông tin gặp một số khó khăn do nhiều thân nhân liệt sĩ đã đi làm ăn xa; một số gia đình không còn nắm rõ lai lịch, thông tin về người đã hy sinh do chiến tranh đã lùi xa. Để khắc phục, lực lượng Công an cơ sở phân công cảnh sát khu vực trực tiếp đến từng hộ dân, gặp gỡ thân nhân để xác minh, bổ sung thông tin và vận động người dân tham gia lấy mẫu.

“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Việc xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ giúp gia đình phần nào vơi đi nỗi đau, mong mỏi kéo dài nhiều năm mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước”, Thiếu tá Trần Đình Long nhấn mạnh.

Lực lượng lấy mẫu ADN tại nhà cho thân nhân liệt sĩ già yếu.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thứ hai trong năm 2026. Công an Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và UBND 168 phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ, đồng thời triển khai các điểm thu nhận mẫu trên toàn địa bàn.

Trước khi triển khai đợt thu mẫu, lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác rà soát, xác minh nhằm hạn chế bỏ sót những trường hợp thân nhân đủ điều kiện tham gia. Đối với những người chưa liên lạc được hoặc gặp khó khăn trong di chuyển, Công an Thành phố tiếp tục xác minh, hỗ trợ đưa đón hoặc tổ chức lấy mẫu tại nhà.

Lực lượng đến tận nhà thu nhận ADN, thêm cơ hội tìm người thân đã hy sinh.

“Chúng tôi quyết tâm hoàn thành việc thu nhận mẫu đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ đã đăng ký. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác đối sánh ADN, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giúp các anh trở về với gia đình, người thân”, Đại tá Ngô Xuân Thọ cho biết.