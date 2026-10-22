Đen tái ngộ Lynk Lee sau 7 năm, kể chuyện tuổi thơ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những Em Bé Mặt Trời do Đen, Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, thể hiện, được sản xuất bởi Long Nguyễn. Ca khúc bắt nguồn từ chuyến đi Đen tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Tại đây, những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang hỗ trợ cộng đồng đã mang đến cho nam rapper nhiều cảm xúc.

Đen cho biết hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ về tuổi thơ của chính mình. Từ sự đồng cảm ấy, anh bắt đầu nghĩ đến việc có thể đóng góp gì cho trẻ em và cộng đồng thông qua âm nhạc.

Ca từ khắc họa cuộc sống của những em nhỏ theo mẹ lên đồi, đến lớp và vui chơi giữa núi rừng. Bên cạnh sự hồn nhiên của tuổi thơ là hình ảnh người mẹ tảo tần, những nương rẫy cùng mong ước về mùa màng thuận lợi, gia đình đủ đầy.

Tên gọi Những Em Bé Mặt Trời cũng xuất phát từ một hình ảnh Đen nhớ mãi trong chuyến đi: những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng tại các ngôi làng. Với anh, ánh nắng cao nguyên vừa rực rỡ vừa gần gũi, như nguồn dinh dưỡng nuôi lớn những đứa trẻ.

Trong sản phẩm lần này, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm nét dịu dàng cho ca khúc. Sau khi nghe Đen kể về chuyến đi và cuộc sống của trẻ em tại Gia Lai, nữ ca sĩ lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi, đồng thời cố gắng giữ được thế giới riêng của trẻ thơ.

Lynk Lee chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em”.

Lần kết hợp này cũng là dịp hội ngộ của Đen và Lynk Lee sau 7 năm kể từ MV Nếu Mình Gần Nhau. Lynk Lee hy vọng giọng hát của mình có thể mang đến sự ấm áp, như lời động viên để mỗi em nhỏ cảm nhận được rằng mình xứng đáng được yêu thương và theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh hai nghệ sĩ, Pink Frog cũng tham gia sáng tác và thể hiện ca khúc. Với Pink Frog, quá trình làm việc cùng Đen và Lynk Lee là cơ hội học hỏi về âm nhạc, đồng thời kết nối với những người có chung niềm yêu thích nghệ thuật.

Nếu ca khúc được khơi nguồn từ những trải nghiệm thực tế, MV tiếp tục đưa khán giả khám phá Gia Lai qua góc nhìn của trẻ em địa phương. Các em trở thành những người dẫn đường, đưa ê-kíp đi qua không gian sống quen thuộc, từ những con đường làng đến các nương rẫy và cảnh sắc thiên nhiên.

Đen cho biết ê-kíp đã nhanh chóng thống nhất thực hiện MV sau khi nghe ca khúc. Trong những ngày ghi hình tại Gia Lai, sự đón tiếp chân thành của người dân địa phương để lại nhiều cảm xúc cho đoàn. Đặc biệt, khoảnh khắc các em nhỏ bật khóc khi chia tay các thành viên ê-kíp là một trong những kỷ niệm khiến nam rapper nhớ mãi.

Thông qua Những Em Bé Mặt Trời, Đen mong muốn khán giả quan tâm hơn đến trẻ em và những người đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của cộng đồng. Anh dành sự trân trọng cho các cá nhân, tổ chức, đội ngũ y tế và cán bộ địa phương đang hỗ trợ trẻ em tại Gia Lai, đồng thời hy vọng MV có thể khơi gợi sự sẻ chia dành cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.