Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đoàn thể thao Cà Mau góp mặt với 105 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 12 bộ môn gồm: điền kinh, Kurash, Boxing, Kickboxing, Taekwondo, thể hình, Canoeing, Rowing, bi sắt, vật, Jujitsu và cử tạ.

Tính đến sáng 28/11, các VĐV Cà Mau đã hoàn thành thi đấu 5 môn và đang tiếp tục tranh tài ở 3 môn.

Với nỗ lực thi đấu ấn tượng, đoàn Cà Mau mang về 10 huy chương, tạm đứng thứ 24 trên bảng tổng sắp của 36 tỉnh, thành, ngành tham dự,.

Cụ thể, 3 Huy chương Vàng thuộc về nhóm VĐV: Phan Văn Lộc, Trần Quốc Việt, Lý Văn Nhân, Phạm Minh Thiện (bộ môn Canoeing); bộ đôi VĐV Hồ Thị Duy và Phạm Thuý My (bộ môn Rowing) và VĐV Nguyễn Quốc Thình (bộ môn điền kinh).

VĐV Nguyễn Quốc Thình (Cà Mau) xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung nhảy cao nam với mức xà 2,12 m.

Tại kỳ Đại hội năm nay, thể thao Cà Mau đặt mục tiêu giành 4 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, lực lượng VĐV chủ lực của tỉnh ở các môn thế mạnh chưa bước vào thi đấu vẫn còn khá đông, do đó đoàn hoàn toàn có cơ sở vượt chỉ tiêu đề ra.

Các tay chèo: Phan Văn Lộc, Trần Quốc Việt, Lý Văn Nhân và Phạm Minh Thiện mang về Huy chương Vàng môn Canoeing cho đoàn thể thao Cà Mau.

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Khát vọng Vinh quang", Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ hơn 10.600 VĐV đến từ 36 đoàn (34 tỉnh, thành phố cùng 2 ngành Công an và Quân đội), tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện VĐV thành tích cao, tạo động lực cho thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Song song với công tác chuyên môn của đoàn VĐV, ê-kíp Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau đã tham gia phối hợp, hỗ trợ sản xuất, thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp tại Đại hội để phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và nền tảng số, kịp thời lan toả không khí tranh tài sôi nổi tới người hâm mộ thể thao trên cả nước.

Ê-kíp Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tác nghiệp, phối hợp sản xuất và truyền hình trực tiếp các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.