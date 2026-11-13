Đến nộp phạt nguội có được xem lại clip vi phạm?

Hỏi:

Tôi lái xe và bị camera AI phát hiện vi phạm giao thông, sau đó CSGT gửi thông báo phạt nguội. Vậy xin hỏi, khi tôi đến nơi giải quyết vi phạm có được xem lại clip, hình ảnh đó trước khi nộp phạt?

Phạm Văn Dự (Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Đại diện CSGT Công an TP Hà Nội trả lời:

Hiện nay, việc giải quyết vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại trụ sở đơn vị CSGT được thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 73/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2025 của Bộ Công an.

Đầu tiên, khi người vi phạm đến làm việc, cán bộ CSGT sẽ tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính từ người đó; kiểm tra, đối chiếu thông tin trên biên bản với hồ sơ vi phạm.

Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản, cán bộ tiếp nhận phải đối chiếu kỹ thông tin về nhân thân với hồ sơ vi phạm.

Tiếp theo, cán bộ CSGT thông báo cụ thể cho người vi phạm về hành vi, hình thức, mức xử phạt; các biện pháp ngăn chặn, biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe và các biện pháp khác (nếu có).

Đối với trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera AI, hình ảnh từ camera khác…), người vi phạm được thông báo kết quả thu thập được về hành vi vi phạm để biết.

Như vậy, trường hợp người vi phạm đề nghị, cán bộ chức năng sẽ cho người đó xem clip, hình ảnh để đối chiếu. Đối với những vụ việc cần xác minh làm rõ, cán bộ tiếp nhận báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền tổ chức xác minh theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, người có thẩm quyền thực hiện trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng cho người bị xử phạt.