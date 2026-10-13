Đến Ninh Bình quê Phương Oanh đừng chỉ đi Tràng An, còn một trải nghiệm khiến nhiều người mê mẩn

Nhắc đến du lịch Ninh Bình - quê nhà của diễn viên Phương Oanh, nhiều người thường nghĩ ngay đến hành trình ngồi thuyền khám phá Tràng An, ngắm cảnh Tam Cốc hay chinh phục Hang Múa. Tuy nhiên, nếu muốn cảm nhận một nhịp sống khác của vùng đất cố đô, du khách có thể thử trải nghiệm đạp xe qua những con đường làng yên bình.

Diễn viên Phương Oanh quê ở Ninh Bình

Đạp xe qua làng quê, khám phá một Ninh Bình rất khác

Không cần lịch trình dày đặc hay những điểm check-in nổi tiếng, một chiếc xe đạp cũng đủ để du khách bắt đầu hành trình khám phá Ninh Bình theo cách chậm rãi hơn. Những con đường nhỏ len giữa cánh đồng, hai bên là núi đá vôi trùng điệp, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa gần gũi.

Ảnh: Sưu tầm

Khu vực Tam Cốc và các vùng quê lân cận là những nơi du khách có thể cân nhắc cho trải nghiệm này. Thay vì chỉ dừng chân tại những điểm tham quan đông người, hành trình đạp xe mở ra cơ hội quan sát cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, từ những ngôi nhà nép bên đường đến cánh đồng trải dài dưới chân núi.

Ảnh: Sưu tầm

Nếu ngồi thuyền giúp du khách chiêm ngưỡng núi non từ mặt nước, đạp xe lại mang đến góc nhìn gần gũi hơn với đời sống bản địa. Trên đường đi, cảnh sắc thay đổi theo từng đoạn: khi là những thửa ruộng xanh mướt, lúc lại là dãy núi đá vôi sừng sững hay những con đường làng yên ả.

Vào mùa lúa chín, một số khu vực ở Ninh Bình khoác lên mình sắc vàng nổi bật giữa nền núi xanh. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến để chụp ảnh, ngắm cảnh và tận hưởng không khí đồng quê. Tuy nhiên, màu sắc của cánh đồng thay đổi theo mùa vụ, vì vậy du khách nên tìm hiểu thời điểm phù hợp trước chuyến đi nếu muốn ngắm lúa chín.

Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, hành trình đạp xe còn phù hợp với những người muốn giảm nhịp độ chuyến đi. Thay vì liên tục di chuyển giữa các điểm nổi tiếng, du khách có thể dành một buổi sáng hoặc buổi chiều để khám phá những cung đường ngắn, kết hợp nghỉ chân tại quán địa phương và thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng đất này.

Kinh nghiệm để chuyến đạp xe thêm trọn vẹn

Để trải nghiệm thuận lợi, du khách nên chọn xe phù hợp, kiểm tra phanh và lốp trước khi khởi hành. Trang phục thoải mái, giày dễ vận động, nước uống và kem chống nắng cũng là những vật dụng nên chuẩn bị.

Thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn thường thích hợp hơn để đạp xe ngắm cảnh, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Du khách cần chú ý an toàn giao thông, đi đúng phần đường, giảm tốc độ tại các đoạn cua và khu dân cư. Khi đi qua làng quê, nên giữ trật tự, tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân và không tự ý đi vào khu vực canh tác.

Khung cảnh đẹp như tranh ở Ninh Bình. Ảnh: Sưu tầm

Một lưu ý khác là nên lựa chọn cung đường phù hợp với thể lực, tránh cố gắng đi quá xa chỉ để đến được một điểm chụp ảnh. Với trải nghiệm này, giá trị của chuyến đi không nằm ở số kilomet đã di chuyển mà ở khoảng thời gian du khách thực sự hòa mình vào cảnh sắc và nhịp sống địa phương.

Ninh Bình vẫn có sức hút riêng với những hành trình khám phá danh thắng nổi tiếng. Nhưng đôi khi, một chuyến đạp xe qua đường làng, ngắm núi đá vôi và cánh đồng cũng đủ để du khách cảm nhận vùng đất cố đô theo cách gần gũi hơn.