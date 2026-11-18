Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Chau Phi (SN 1996, trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong trong vụ án là C.C.N. (SN 1992), chú họ bên vợ của Phi. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phi sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Bị can Chau Phi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 13h ngày 8/11, Phi đến nhà N. nhậu. Trong lúc cuộc nhậu diễn ra, vợ chồng chú họ xảy ra mâu thuẫn nên Phi đứng ra can ngăn. Sau đó, hai chú cháu tiếp tục uống rượu một lúc rồi Phi trở về nhà.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, không rõ lý do, người chú họ điều khiển xe máy, mang theo một cây dao quéo tìm đến nhà Phi để chém người này.

Nghe tiếng N. lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao gọt trái cây trong bếp đi ra nói chuyện. Tại đây, N. yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng người này không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao tấn công N. Sau đó, Phi cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, N. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Sau vụ việc, Phi đến Công an xã Ô Lâm đầu thú và khai nhận hành vi.