Đến ngày 2-11, Đồng Nai tìm kiếm và quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ
Theo thông tin từ 2 Đội K72 và K76, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai: Ngày 2-11, các lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) đã tìm thấy 4 bộ HCLS ở trong và ngoài nước.
Theo đó, Đội K76, Bộ CHQS thành phố tìm thấy 2 bộ HCLS, trong đó 1 bộ tại khu vực Sân bay Lộc Ninh thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh và 1 bộ tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Cả 2 bộ HCLS đều chưa xác định được thông tin.
Như vậy, lũy kế từ ngày 22-8 đến 2-11, Đội K76 Bộ CHQS thành phố tìm được tổng cộng 86 bộ HCLS, chủ yếu ở khu vực Sân bay Lộc Ninh.
Còn Đội K72, Bộ CHQS thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia trong ngày 2-11 cũng tìm thêm được 2 bộ HCLS tại các khu vực thuộc tỉnh Kratie. Lũy kế từ ngày xuất quân 4-9 đến 2-11, Đội K72 Bộ CHQS thành phố đã tìm kiếm và tìm thấy được 84 bộ HCLS, trong đó có 77 bộ HCLS được tìm thấy tại các khu vực tỉnh Kratie; 7 bộ được tìm thấy ở tỉnh Kampong Thom.
Tính chung cả 2 Đội K72 và K76 đến ngày 2-11 đã tìm được tổng cộng 170 bộ HCLS ở trong và ngoài nước.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202611/den-ngay-2-11-dong-nai-tim-kiem-va-quy-tap-duoc-170-bo-hai-cot-liet-si-2021652/