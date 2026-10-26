Đến ngày 15/11, Lâm Đồng phải xử lý xong tài sản công dôi dư

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện phương án quản lý, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư trên địa bàn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tính đến ngày 25/10, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở. Trong đó, 689 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Đối với 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê, Trung tâm Quản lý nhà thực hiện cho thuê 39 cơ sở với tổng số tiền thu được hơn 10,75 tỷ đồng; UBND các xã, phường, đặc khu cho thuê 66 cơ sở, với tổng số tiền thu được hơn 4,91 tỷ đồng.

Hiện còn 439 cơ sở đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và đang xây dựng phương án khai thác. Trong số này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 105 cơ sở, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh quản lý 128 cơ sở và các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã quản lý 206 cơ sở. Ngoài ra, còn 22 cơ sở nhà, đất của Trung ương chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao cho tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát những cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích phù hợp để làm thủ tục điều chuyển, bố trí trường học, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, sân tập thể thao và không gian sinh hoạt chung.

Đối với những cơ sở chưa thể cho thuê ngay, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị chuyển đổi công năng thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, thể thao phục vụ trực tiếp người dân. Các địa phương có nhu cầu sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư đang thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh cần có văn bản đề xuất để tỉnh xem xét, tạo điều kiện giao về cho các xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian chưa hoàn thành xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo quản tài sản, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn; kịp thời ngăn chặn lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong cách làm, bảo đảm xử lý tài sản dôi dư đúng quy định. Khối lượng tài sản cần xử lý lớn, có nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các đơn vị tập trung triển khai, học hỏi những cách làm hiệu quả, không để chậm trễ kéo dài.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, cùng với việc ưu tiên đấu giá bán, cho thuê, cần lựa chọn phương án chuyển đổi công năng phù hợp với nhu cầu thực tế, sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Nhấn mạnh mốc tiến độ ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến ngày 10/11, nếu còn khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo để tập trung giải quyết.

Đến ngày 1/11, các đơn vị, địa phương và các sở, ngành liên quan phải hoàn thiện danh sách các tài sản công dôi dư cần cho thuê, đấu giá; khẩn trương đăng tải lên Cổng thông tin của UBND tỉnh Lâm Đồng và trang thông tin điện tử của địa phương để người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thuận tiện tra cứu, liên hệ. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo các xã, phường, đặc khu tham dự hội nghị

Để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tiếp cận, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu nội dung đăng tải phải rõ vị trí, phương án xử lý, giá theo quy định, đầu mối và số điện thoại liên hệ; bảo đảm tiếp nhận, hướng dẫn kịp thời khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu.

Các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, xử lý và trả lời kịp thời đề xuất, kiến nghị của địa phương; làm rõ nội dung giải quyết được hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết, không để hồ sơ tồn đọng, ảnh hưởng tiến độ xử lý, khai thác tài sản công dôi dư.