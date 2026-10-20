Đến ngân hàng rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, biểu hiện lạ của người phụ nữ khiến nhân viên vội báo công an

Theo tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 16/10, chị T.T.T.T., trú tại xã Việt Xuyên, đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà yêu cầu rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho người lạ.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, giao dịch số tiền lớn và có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động tìm hiểu, qua đó phát hiện nguy cơ lừa đảo và kịp thời trình báo Công an xã Thạch Hà.

Lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền cho chi T.T.T.T biết về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: CA.↵

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Hà nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với ngân hàng làm việc với chị T., xác minh nội dung sự việc, phân tích những dấu hiệu bất thường và giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, chị T. nhận diện được nguy cơ bị lừa đảo, dừng giao dịch, tránh chuyển thêm hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng.

Trước đó, chị T. cho biết đang tham gia công việc làm nhiệm vụ bán hàng trên mạng xã hội để nhận hoa hồng.

Chị đã chuyển cho các đối tượng hơn 90 triệu đồng. Khi muốn nhận lại tiền gốc và khoản hoa hồng được hứa hẹn, chị tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng với lý do hoàn tất nhiệm vụ mới được rút tiền.

Tin nhắn các đối tương trao đổi với chị T. Ảnh: CA.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức “làm nhiệm vụ bán hàng nhận hoa hồng” trên không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo việc làm thêm với những lời mời gọi hấp dẫn như công việc đơn giản, thu nhập cao, nhận hoa hồng nhanh chóng. Ban đầu, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền thực hiện các nhiệm vụ có giá trị ngày càng lớn.

Khi nạn nhân muốn rút tiền gốc và hoa hồng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần nâng cấp tài khoản hoặc phải nộp thêm tiền mới đủ điều kiện rút.

Tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu, ngày càng lún sâu vào vòng xoáy lừa đảo và đối mặt nguy cơ mất toàn bộ tài sản.

Khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa ngân hàng và lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Từ việc nhân viên ngân hàng chủ động phát hiện, thông báo kịp thời đến quá trình xác minh, tuyên truyền và cảnh báo của Công an xã Thạch Hà, nguy cơ chị T. tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đã được ngăn chặn.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng, đặc biệt là các công việc yêu cầu ứng tiền, chuyển tiền trước hoặc liên tục nộp thêm tiền để được nhận lại tiền gốc và lợi nhuận.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.