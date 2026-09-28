Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2977 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 217 ngày 6-8-2026 của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 28-7-2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Y tế đặt ra các mục tiêu về quy mô dân số, tuổi thọ, số năm sống khỏe, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) và Chỉ số Phát triển Con người (HDI) theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đề ra phấn đấu tuổi thọ đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm; giai đoạn 2031-2035 đạt 76,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 69 năm. Đến giai đoạn 2036-2045, tuổi thọ trung bình phấn đấu trên 80 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu trên 71 năm.

Hội Đông Y tỉnh cấp tặng thuốc miễn phí cho người cao tuổi.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97% dân số giai đoạn 2026-2030; trên 99% giai đoạn 2031-2035 và duy trì trên 99% trong giai đoạn 2036-2045. Đồng thời, phấn đấu quy mô dân số giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 105,4 triệu người; giai đoạn 2031 - 2035 đạt khoảng 108,3 triệu người; giai đoạn 2036 - 2045 đạt khoảng 112,9 triệu người.

Để thực hiện các mục tiêu, Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045 trên cơ sở tổng kết Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn và ứng phó các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa và an ninh y tế cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030.