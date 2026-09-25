Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 6/8/2026 của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Phấn đấu giai đoạn 2036-2045 BHYT duy trì trên 99% dân số

Theo Kế hoạch, Bộ Y tế cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 217/NQ-CP, đồng thời gắn trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu phát triển dân số, tuổi thọ, BHYT và Chỉ số Phát triển Con người (HDI) theo từng giai đoạn.

Về quy mô dân số, Bộ Y tế phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 105,4 triệu người; giai đoạn 2031-2035 đạt khoảng 108,3 triệu người; giai đoạn 2036-2045 đạt khoảng 112,9 triệu người.

Bộ Y tế phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 105,4 triệu người. Ảnh: LB

Về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm. Giai đoạn 2031-2035, tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 69 năm. Đến giai đoạn 2036-2045, tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu trên 71 năm.

Đối với tỷ lệ bao phủ BHYT, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 97% dân số; giai đoạn 2031-2035 đạt trên 99% và giai đoạn 2036-2045 duy trì trên 99% dân số.

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) được đặt mục tiêu đạt từ 0,8 trở lên trong giai đoạn 2026-2030; trên 0,8 trong giai đoạn 2031-2035 và đến giai đoạn 2036-2045 thuộc nhóm cao trên thế giới.

Xây dựng Chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, hoạt động tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 3265/QĐ-BYT ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cùng với đó, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 217/NQ-CP, bảo đảm đạt các chỉ tiêu chủ yếu về đổi mới mô hình phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ Y tế xác định là xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045 trên cơ sở tổng kết Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa và an ninh y tế cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này được thực hiện gắn với Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.