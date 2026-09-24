Đến năm 2035 giảm 1/5 số cơ sở giáo dục đại học công lập
Mục tiêu đến năm 2035, cả nước sẽ giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025.
Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký ban hành Quyết định 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, mục tiêu chung của chiến lược là phát triển hệ thống giáo dục đại học hiện đại, ngang tầm khu vực; thích ứng hiệu quả trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo; trở thành hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia và là một trụ cột của hệ thống đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/den-nam-2035-giam-1-5-so-co-so-giao-duc-dai-hoc-cong-lap-169260924082959021.htm