Đến năm 2035 giảm 1/5 số cơ sở giáo dục đại học công lập

Sau 13 năm thực thi, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đang được sửa đổi và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới như thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) và túi ngậm nicotine, việc hoàn thiện dự thảo luật cần tiếp thu đầy đủ ý kiến, dữ liệu thực tiễn trong nước và tham chiếu kinh nghiệm quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách cần được xây dựng trên cơ sở khoa học và dữ liệu thực chứng nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thực thi và phù hợp với đặc điểm của từng loại sản phẩm cũng như thực tiễn xã hội.