Đến năm 2035, dân số thủ đô Trung Quốc ​​sẽ rơi vào trạng thái 'siêu già'

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã đưa quy hoạch dân số trở thành một phần trọng tâm trong chiến lược kinh tế quốc gia. Theo ước tính của hãng tin Reuters, vào năm 2026, chính phủ nước này có thể phải đối mặt với tổng chi phí lên tới khoảng 180 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy tỷ lệ sinh.

Tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin vào hôm 17/10 rằng, đến năm 2035, cứ ba cư dân tại thủ đô Trung Quốc thì sẽ có một người từ 60 tuổi trở lên.

Theo tờ báo này, tính đến cuối năm 2025, Bắc Kinh có 5,29 triệu cư dân thường trú từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần một phần tư tổng dân số thành phố.

Một nhóm người cao tuổi tập thể dục ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Báo cáo cho biết thêm, chính quyền thành phố đang tăng cường hỗ trợ cho người cao tuổi, bao gồm cả việc nâng mức lương hưu cơ bản.

Dân số Trung Quốc đã bắt đầu suy giảm từ năm 2022 và đang già hóa nhanh chóng. Điều này gây khó khăn cho các kế hoạch của chính phủ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kiểm soát nợ công, trong bối cảnh hàng trăm triệu người sắp rời khỏi lực lượng lao động đúng vào thời điểm ngân sách lương hưu vốn đã chịu nhiều áp lực.

Các chuyên gia nhân khẩu học và kinh tế cho rằng, việc ngày càng có ít trẻ em được sinh ra có thể dẫn đến sự sụt giảm số lượng hộ gia đình và làm chậm tốc độ tăng trưởng tiêu dùng theo thời gian.