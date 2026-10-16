Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thu hút khoảng 1.000 nhân tài

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày chuyên đề về Kết luận số 105-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: Media Quốc hội

Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Kết luận số 105-KL/TW xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt, có vai trò dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược của đất nước.

Công tác thu hút, trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các chương trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, chuyển từ quản lý theo tổ chức, biên chế sang quản trị, phát triển nhân tài, lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo.

Kết luận nhấn mạnh sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng; vai trò kiến tạo thể chế của Nhà nước và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và toàn xã hội. Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, mở, hội nhập quốc tế, bảo đảm liên kết và chia sẻ nguồn lực giữa khu vực công, khu vực tư, trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chuyên đề. Ảnh: Media Quốc hội

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đủ khả năng dẫn dắt giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia ở cả khu vực công và khu vực tư, gắn với nhiệm vụ được giao, sản phẩm, kết quả và đóng góp cụ thể. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, vận hành đồng bộ hạ tầng số quốc gia về nhân tài, hình thành hệ sinh thái nhân tài mở, liên thông và hội nhập, phấn đấu thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới chủ động bảo đảm nguồn lực nhân tài, phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về chỉ số này.

Đổi mới cơ chế tuyển chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Kết luận xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, yêu cầu thống nhất nhận thức về nhân tài, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, người đứng đầu và doanh nghiệp trong phát hiện, tiến cử, lựa chọn, trọng dụng, tạo điều kiện để nhân tài cống hiến.

Cùng với hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Việt Nam sẽ xây dựng khung tiêu chí quốc gia về nhân tài, rà soát danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn; hoàn thiện chính sách tiền lương, thuế, nhà ở, xuất nhập cảnh và an sinh xã hội đối với nhân tài cùng thân nhân. Nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho công tác nhân tài dự kiến khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, Kết luận xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ảnh: Media Quốc hội

Một định hướng quan trọng là đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ, kết quả. Việc tìm kiếm nhân tài được mở rộng từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, không phân biệt khu vực công hay tư. Người tài cần được giao nhiệm vụ xứng tầm, trao thẩm quyền thực chất và bảo đảm nguồn lực tương xứng; kết quả được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm, giá trị tạo ra và hiệu quả cống hiến.

Kết luận cũng đặt trọng tâm vào tạo nguồn, phát triển tài năng trẻ, nâng cao quyền tự chủ của các trường đại học, viện nghiên cứu gắn với trách nhiệm giải trình và liêm chính học thuật. Cơ chế “Nhân tài dẫn dắt nhân tài” được nhấn mạnh nhằm phát triển đội ngũ và năng lực bền vững.

Bên cạnh đó, cần xây dựng văn hóa trọng dụng người thực tài, khắc phục tình trạng đố kỵ, cô lập, sợ người giỏi; tạo điều kiện để nhân tài khởi nghiệp, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, nhất là thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các nhiệm vụ chiến lược, góp phần chuyển giao tri thức, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ trong nước.