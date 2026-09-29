Đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 1 mô hình outlet

Sáng 29/9, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mô hình outlet được đánh giá là động lực mới cho tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu. Hàng hóa bán trong mô hình này có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại đây. Nhà sản xuất và nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình.

Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 1 mô hình outlet. Song song với đó, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng. Trong giai đoạn 2030 - 2045, mỗi khu vực Bắc, Trung và Nam có ít nhất 1 mô hình.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30 - 40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Đề án xác định 3 mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Thứ nhất là mô hình “Làng outlet cao cấp” có diện tích cho thuê từ 30.000 - 50.000 m2, phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Thứ hai là mô hình “Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi” có diện tích cho thuê từ 5.000 - 25.000 m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Thứ ba là mô hình “Outlet tích hợp” có diện tích cho thuê từ 15.000 - 50.000 m2, nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông.

Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại TP HCM , định hướng tập trung dọc cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Đề án khuyến khích Hà Nội, TP HCM , Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam tại outlet.

Cùng với thu hút đầu tư, các địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia”.

Song song với phát triển, Đề án yêu cầu tăng cường quản lý thị trường tại các mô hình outlet, tập trung kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm theo quy định.

Theo phân công, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ Công Thương triển khai Đề án; chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý mô hình outlet. Đồng thời, Cục có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Bộ và đề xuất các nội dung triển khai phù hợp trong từng giai đoạn.

Với các địa phương, yêu cầu phát triển outlet được thực hiện song song với quản lý nhà nước. Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lựa chọn mô hình, thu hút đầu tư, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Đề án; tăng cường phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về giá và các hành vi gian lận thương mại.