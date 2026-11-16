Đến năm 2030, triển khai nội dung giáo dục quyền con người tại 100% cơ sở giáo dục

Trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh minh họa: ANH HOÀNG)

Một trong những quan điểm chỉ đạo đề ra tại Đề án là giáo dục quyền con người phải được triển khai thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn xã hội; chủ yếu theo phương thức tích hợp, lồng ghép phù hợp, gắn với phát triển phẩm chất, năng lực người học, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, tôn trọng quyền con người; kết hợp giáo dục trực tiếp, giáo dục số và học tập suốt đời.

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đó là:

100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em bằng hình thức tích hợp, lồng ghép phù hợp với độ tuổi; chú trọng tình yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không bạo lực.

100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục; chú trọng quyền, nghĩa vụ công dân, kỹ năng sống, kỹ năng số, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch hoặc hoạt động giáo dục và có minh chứng phù hợp.

100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học viện, trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường thuộc lực lượng vũ trang triển khai giáo dục quyền con người bằng hình thức tích hợp, lồng ghép hoặc xây dựng học phần, môn học, chuyên đề phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và yêu cầu thực tiễn; việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc học phần, môn học, chuyên đề và có minh chứng phù hợp; không làm phát sinh chương trình mới, hay môn học riêng một cách cơ học.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục quyền con người; người học đạt yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực vận dụng phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và nhóm đối tượng; kết quả được đánh giá bằng tiêu chí, chỉ số và minh chứng phù hợp.

Bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng với tri thức, tài liệu và học liệu về quyền con người; phát triển học liệu số dùng chung đồng thời duy trì tài liệu in, hình thức trực tiếp ở địa bàn còn hạn chế về hạ tầng; chú trọng định dạng dễ tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số và người học ở vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, chuyên gia và cán bộ nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách về quyền con người.

Đề án đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 đối với hệ thống giáo dục quốc dân là: Xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, chất lượng, hội nhập quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở chất lượng nội dung, phương pháp giáo dục, đội ngũ, khả năng tiếp cận và hiệu quả giáo dục; bảo đảm giáo dục quyền con người trở thành nội dung xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo, cung cấp tri thức và tư vấn chính sách về quyền con người ở trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở, kết nối, liên thông giữa chương trình, học liệu, nền tảng, dữ liệu và các chủ thể tham gia; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận tri thức về quyền con người một cách thuận lợi, bình đẳng và hiệu quả, gắn với học tập suốt đời.