Đến năm 2030, trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư, nhằm tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ người khuyết tật trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển để có biện pháp can thiệp phù hợp. Trẻ em và người khuyết tật được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và dụng cụ trợ giúp theo nhu cầu.

Trong lĩnh vực giáo dục, trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo điều kiện học tập trong môi trường phù hợp. Đồng thời, phát triển các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt và chương trình can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Đối với người khuyết tật trong độ tuổi lao động, kế hoạch hướng tới mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, vay vốn, khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Các công trình công cộng xây dựng mới hoặc cải tạo phải đáp ứng yêu cầu tiếp cận của người khuyết tật; đồng thời tạo điều kiện để họ sử dụng dịch vụ công, công nghệ thông tin, truyền thông và trợ giúp pháp lý miễn phí.

Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp, phục hồi chức năng; ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hỗ trợ người khuyết tật.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, tạo điều kiện để người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội.