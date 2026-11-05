Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư, nhằm tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ người khuyết tật trong tình hình mới.

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Theo kế hoạch, đến năm 2030, một trong những mục tiêu quan trọng là đẩy mạnh hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh và rối loạn phát triển ở trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi, qua đó triển khai các biện pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp.

Đồng thời, trẻ em và người khuyết tật được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp với nhu cầu.

Mở rộng cơ hội học tập, hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Bên cạnh lĩnh vực y tế, kế hoạch cũng chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật.

Theo đó, trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo điều kiện tham gia học tập trong môi trường phù hợp, hướng tới giáo dục hòa nhập và phát triển toàn diện.

Ngành giáo dục được giao nhiệm vụ phát triển các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt, đồng thời xây dựng chương trình can thiệp phù hợp đối với trẻ tự kỷ và trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Đối với người khuyết tật trong độ tuổi lao động, kế hoạch đặt mục tiêu mở rộng cơ hội đào tạo nghề, tiếp cận việc làm, vay vốn tạo sinh kế, khởi nghiệp và tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các công trình công cộng xây dựng mới hoặc được cải tạo, nâng cấp phải đáp ứng những yêu cầu về khả năng tiếp cận, sử dụng của người khuyết tật.

Người khuyết tật cũng được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ công, công nghệ thông tin, truyền thông và trợ giúp pháp lý miễn phí.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người khuyết tật

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán, can thiệp và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

Về dài hạn, đến năm 2045, Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, tạo điều kiện để người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng và phát huy khả năng đóng góp cho xã hội.